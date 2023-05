Partyšová o svém panu božském: Slova o třetí svatbě a vzájemné chemii

Zdroj: Profimedia

Gabriela Partyšová už několik měsíců randí s podnikatelem Igorem Faitem. Zamilovaná moderátorka vztah s miliardářem nějaký čas tajila, na začátku roku ale poprvé partnera vyvedla do společnosti a dnes už otevřeně mluví o třetí veselce!

Gabriela Partyšová a Igor Fait se seznámili minulý rok a nejprve kolem svého vztahu oba mlžili. Před pár měsíci se ale společně objevili na brněnském plese, kde všem dali najevo, že mají oči pouze jeden pro druhého.

"Líbí se mi na něm úplně všechno, jsem strašně zamilovaná," svěřila se moderátorka v rozhovoru pro Vlastu. "Máme takové růžové období. Ale řekli jsme si, že ten náš vztah nebudeme nikde veřejně pitvat, jelikož nám hodně záleží na našem soukromí," pěje Partyšová ódy na nového partnera.

Sexy brunetka má za sebou sice již dva rozvody, s fešným miliardářem by prý ani vteřinu neváhala jít k oltáři potřetí. "Musím říct, že jsem měla dvě manželství a tohle je můj třetí vážný vztah, kde bych se vůbec nebránila svatbě. Když miluješ, není co řešit," tvrdí Gabriela, která má s partnerem nejen dobrou chemii, ale také jsou naladěni na stejnou vlnu.

Na vztahu se musí makat

"Cítím, že to je člověk, který prošel životem, má zkušenosti stejně jako já, a to prostě cítíš. Není to jen chemie, ale ta vibrace, ta energie toho člověka. Že ti sedí a nevadí ti prakticky v ničem. Všechno na něm máš ráda," nešetří Gabriela Partyšová vůči Faitovi chválou. Zároveň si ale prý kráska uvědomuje, že udržet dlouhodobý vztah vyžaduje i spoustu práce.

"Já vím, že ze začátku vztahu tohle není problém, ale je důležité si ten pocit udržet dlouhodobě. A myslím, že to je pak hlavně o práci na tom vztahu. Makat na těle, na duši, na vztahu, ať už s rodičema, nebo s dítětem či partnerem," říká moderátorka.

"Někdy je to těžký. Já vím, že třeba s dětma který máme, tam funguje bezpodmínečná láska. Takže nás desetkrát za den vytočí, ale večer je hladíme po vláskách a milujeme je. S partnerem když si představím, že by mi celý den pubertálně odsekával, tak by asi pozítří šel. Takže udržet si dlouhodobý, hezký vztah a mít se rádi, to je nejsložitější práce ve všech směrech," uzavřela Partyšová.