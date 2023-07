Důvod rozpadu vztahu Bündchen a DiCapria: Nemohla se podělit se záchvaty paniky

Zdroj: Profimedia.cz

V roce 2000 začal hollywoodský krasavec Leonardo DiCaprio randit s modelkou Gisele Bündchen, nakonec spolu vydrželi pět let. Jejich vztah ztroskotal na tom, že Leo nechtěl akceptovat její nový styl života.

Všichni víme, že Leonardo DiCaprio si na svých partnerkách velmi zakládá. Není tedy divu, že mu před lety do oka padla i super modelka Gisele Bündchen, která patřila ve svém oboru k naprosté špičce.

Na rozdíl od desítek dalších modelek, které prošly hercovou postelí, šlo s Gisele o opravdovou lásku. Leo do ní byl blázen a jejich vztah vydržel pět let. Dali se dohromady, když bylo modelce pouhých devatenáct let. Pro DiCapria to byl první přiznaný vztah.

Fanoušci je považovali za nejkrásnější pár Hollywoodu a vypadalo to, že na nebi není mráčku. Pravda byla ale jinde. Modelka přiznala, že vše nebylo tak dokonalé, jak se mohlo zdát. Měla totiž hodně práce, tak neviděla věci, které by se jí nemusely líbit.

Modelku přestal zhýralý životní styl po boku idola bavit

Většinu času také trávili na večírcích, a když se Gisele rozhodla, že s tímhle životním stylem končí, neměli najednu nic společného. Leo nebyl připravený pracovat na jejich vztahu a modelka už nechtěla žít bujarý život plný alkoholu, drog a cigaret.

I její pracovní život se nesl v neuvěřitelném tempu. Neustále žila v letadle s jedním kufrem. Začala kvůli tomu mít dokonce záchvaty paniky, které byla nucena řešit léky. Aby neskončila zle, rozhodla se nakonec změnit svůj život od základu.

Začala se řídit heslem: Žádný alkohol, žádný cukr, žádný kofein. Také si naordinovala relax a stopku od práce a začala pravidelně cvičit jógu. Tedy něco naprosto jiného, než doposud zažívala s Leonardem.

Herec nebyl na změnu a polepšení se připravený

Brzy následoval konec vztahu a velké lásky. DiCaprio na změnu v tomto smyslu nebyl vůbec připraven.

"Necítila jsem, že bych se s ním mohla podělit o své záchvaty paniky," řekla pro magazín Porter modelka jeden z důvodů, proč idola ženských srdcí poslala k vodě.

Pro modelku to bylo jedině dobře, následně totiž potkala svého současného manžela, se kterým má dvě děti, Vivian a Benjamina.