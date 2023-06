Malá mořská víla tmavé pleti? Halle Bailey vzala roli z pochopitelných důvodů

Zdroj: Profimedia

Animovaná pohádka Malá mořská víla se dočkala zfilmování. Příběh Ariel, zvídavé mořské pany vešel do kin na konci května. Zatímco filmová premiéra proběhla poměrně nedávno, ta animovaná se hřála na vrcholu slávy před více než třiceti lety. Hlavní hvězdou nové adaptace Disney pohádky je herečka Halle Bailey.

Obsazení třiadvacetileté hvězdy vzbudilo hned několik otázek. Například řada lidí se nemůže smířit s tím, že víla Ariel byla v animovaném filmu rusovláska. Bailey je černošká bruneta.

Rozruch kvůli pleti

Sympatická herečka se postarala o pořádný rozruch na londýnské primiéře. Její světlé šaty se stříbrnými flitry připomínaly dokonale mořskou lasturu. Celý look doplnila o čelenku posetou korálky a náušnicemi s diamanty a perlami. Populární herečka vidí ve své roli přesah. „Doufám, že si lidé z tohoto filmu odnesou spoustu lásky, radosti a štěstí, až budou odcházet. A hlavně, že všichni malí černošští a snědí… chlapci a dívky uvidí, že jsou reprezentováni v tak velkém měřítku,“ řekla agentuře Reuters. „Jsem prostě poctěna, že mohu být v této pozici,“ dodala.

Multitalentovaná dívka

Halle není jen úspěšnou herečkou, do podvědímí veřejnosti se dostala hlavně díky svému zpěvu. Bailey je držitelka pěti nominací na Grammy a členka hudebního dua Chloe x Halle. Se svou sestrou zpívá už od jedenácti let. Společně přezpívaly několik známých písní a videa zavěsily na Youtube. Remake písně Pretty Hurts od Beyonce má už přes 17 miliónů zhlédnutí. Úspěch dívek byl až tak obrovský, že si ho všimla samotná Beyoncé. Sesterské dvojici nabídla nahrávácí smlouvu. Jak to tak vypadá nová hvězda Halle Bailey má talentu na rozdávání.