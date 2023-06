Gregorová se ostře pustila do Kuchařové, pro Písařovicovou má jen slova chvály

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Hana Gregorová se ke kauze ohledně zveřejnění citlivých informací týkající se jejího syna Ondřeje Brzobohatého dlouho do médií nevyjadřovala. Nyní se však herečka rozhodla podpořit svého potomka a ostře se pustila do jeho bývalé manželky Taťány Kuchařové.

Matka Ondřeje Brzobohatého Hana Gregorová se rozhodla veřejně zastat svého syna a ostře se opřela do své bývalé snachy Taťány Kuchařové. Vdova po Radkovi Brzobohatém si s Miss World rozhodně nebrala servítky a naznačila, že si její syn dlouho neuvědomoval, s jakou osobou vlastně žije.

Podle Gregorové byl Ondřej zaslepen, už když si s modelkou začal. "Co vám mám na to říct. Zaprvé, můj syn není žádný hochštapler, který by si někoho bral z vypočítavosti. A za druhé – Miss World není žádná značka kvality! Na tom jsem si trvala, když si Ondřej s Kuchařovou začal. To se teď potvrdilo, na tom si stále trvám a budu trvat," prohlásila maminka Ondřeje Brzobohatého v rozhovoru pro Blesk.

Herečka se už předtím vyjádřila na svém Facebooku. "Můj milovaný Ondrejko, jen ti chci říct, že život přináší různá zklamání a výhry a že bez nich by to byla nuda a monotónní. Jsem na tebe pyšná, jaký jsi správný muž, a že jsme s tvým úžasným tatínkem vychovali slušného člověka a opravdového gentlemana," vzkázala svému synovi.

Pro současnou přítelkyni Brzobohatého, Danielu Písařovicovou, má jen slova chvály. "Líbí se mi, je to velmi pěkná a moudrá žena, kultivovaná. Daniela je jeho výběr. Je šťastný, úplně kvete, co víc si máma může přát, jako to, když vidí dítě šťastné," uvedla dle pluska.sk.

Mladí jsou zaslepení láskou

Hana Gregorová se mimo jiné nechala slyšet, že se občas stává, že mladí lidé jsou zaslepení láskou a tento příběh se prý odehrál i v případě jejího syna Ondřeje Brzobohatého. hudebník po letech vztahu zjistil, koho má vlastně vedle sebe a opravdové štěstí našel teprve po boku své aktuální partnerky.

Ačkoliv bývalý manžel Taťány Kuchařové i celá jeho rodiny zarytě tvrdí, že kopii znění církevní žaloby dodala Blesku právě ona, modelka neustále dokola opakuje, že s tím nemá nic společného.

"Žalobu jsem podala před více než půl rokem a není jediný důvod, proč bych ji měla zveřejnit právě teď, když věc nebyla dosud projednána. Přesně to ale ve výsledku udělal Ondřej, který otevřeně v Blesku komentuje osobní věci a detaily žaloby. Pokud byl žalobou konfrontován, jak tvrdí, nebylo přece nic snazšího než říct, že se jedná o soukromou věc, kterou nebude veřejně komentovat a kterou si nepřeje zveřejnit. Blesk by pak bez jeho souhlasu žalobu zveřejnit nesměl, což je právně prokazatelné, a tohle pokračovaní ‚telenovely Brzobohatý – Kuchařová‘, jak ho sám nazývá, se nikdy nemuselo veřejně odehrát,“ napsala na svůj Instagram modelka.

Brzobohatý je po náročném rozvodu šťastně zadaný s Písařovicovou