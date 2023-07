Harry a Meghan panikaří kvůli strachu z chudoby: Záchrana? Usmíření s králem

Zdroj: Profimedia

Harry a Meghan čelí vážné finanční krizi a začínají propadat panice.

Podle některých zpráv amerického bulváru jsou na tom teď Harry a Meghan tak špatně, že možná budou muset spolknout svou hrdost a s prosíkem o finanční pomoc se obrátit na královskou rodinu (kterou od svého odchodu do Ameriky pošpinili, jak mohli). Důvodem je skutečnost, že ostře sledovaná dvojice začíná mít starosti o peníze, když byla Spotify nečekaně ukončilo jejich lukrativní smlouvu v hodnotě 20 milionů dolarů.

A tím škrty ve finančním plánech Harryho a Meghan nejspíš zdaleka nekončí. Zasvěcený člověk ze zábavního průmyslu v médiích prozradil, pár lačnící po penězích může potenciálně přijít i o více než polovinu své smlouvy ve výši 100 milionů dolarů s Netflixem. Zdá se totiž, že i streamovací gigant zvažuje přerušení spolupráce s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, protože jejich partnerství je z čím dál více zdrojů popisováno jako "noční můra od začátku do konce".

Obtížná cesta k míru s naštvaným králem

Manželé sice pro Netflix natočili kontroverzní dokuseriál Harry & Meghan, ve kterém pozuráželi královskou rodinu, ale dohoda přesto podle všeho nepřinesla očekávané výsledky. A to je pro nenasytnou dvojici dozajista problém – jen za bezpečnost platí Harry a Meghan 2 milionů dolarů, navíc si libují v luxusu a na peníze podle všeho moc nehledí, takže se 39letý princ Harry a 41letá Meghan mohou brzy finančně ocitnout v prekérní situaci a potenciálně budou muset usilovat o smíření s královskou rodinou, aby zachránili svou finanční stabilitu.

Vysoce postavený dvořan tvrdí, že "by jejich starosti s penězi skončily, kdyby se vrátili do ke svým povinnostem. Ale usmířit se s králem Charlesem nebude snadné! Myslím, že Meghan by udělala cokoli, aby se vyhnula ponížení, i kdyby byla nucena prodat sídlo a uskromnit se."

Zničená pověst je pro ně horší než ztráta peněz

Zrušení smlouvy se Spotify má navíc pro dvojici důsledky přesahují finanční ztráty: poškozenou pověst. Odborníci z branže Harryho a Meghan veřejně kritizovali. Bill Simmons, šéf Spotify, je označil za "zkur*ené podvoníky" a hollywoodský superagent Jeremy Zimmer o Meghanin prohlásil, že ve skutečnosti vůbec nic neumí.



Dohoda se společností Spotify prý zkrachovala poté, co popová superstar Taylor Swift odmítla Meghanino pozvání do podcastu Archetypy. Kromě toho se přední osobnosti z branže vysmály Harryho návrhu dělat rozhovor s Donaldem Trumpem a papežem Františkem, čímž zpochybnily jejich schopnost přilákat zajímavé hosty. "Harry a Meghan nemají co nabídnout, kromě toho, že tepou královskou rodinu - ale z toho už vytěžili, co mohli," podotýká zdroj.



S rostoucím finančním tlakem se objevují spekulace o možném uzavření dohody manželského páru s kontroverzním saúdskoarabským Veřejným investičním fondem, což by podle některých hlasů ještě víc ohrozilo britskou monarchii.