Rozchod Harryho a Meghan: Co je exvévodkyně schopná udělat pro peníze?

Zdroj: Profimedia

Harry a Meghan si po „svém brexitu“ plánovali zářnou budoucnost. Už v roce 2020, kdy se rozhodli opustit Velkou Británii a vzdali se svých povinností (a výhod) britské královské rodiny, byli velmi populární a spousta lidí jim fandilo. Když ale zjistili, že se na široké veřejnosti páreček snaží jen vydělat a zviditelnit a že Meghan opakuje pořád to samé dokola, jejich oblíbenost prudce spadla. A to se projevilo i na jejich několikamilionových podepsaných kontraktech.

Několik měsíců poté, co vévoda s vévodkyní ze Sussexu opustili Británii, dostali nabídky v hodnotě desítek milionů dolarů. Zdálo se, že páreček má o budoucnost a veřejné vystupování postaráno, a to zcela bez omezení, ne tak, jak to podle nich bylo svazující v rámci fungování královské rodiny.

O tři roky později se ale zdá, že jejich plán pro MEGHA impérium tak úplně nevyšel. V posledních měsících se od nich odklánějí giganti jako Spotify a Netflix. Co tedy budou chudáci Harry a Meghan dělat, aby uživili chod jejich luxusního sídla v Californii?

Rozchod slavného páru

Meghan v tom má jasno. „Rozejde“ se s Harrym a vydá se na sólovou dráhu. Poté, co přišli o 29 milionů od Spotify za zrušený podcast Archetypes, hrozí, že přijdou i o 150 milionů (dolarů) od další streamovací platformy Netflix. Meghan se tak odklání od „společné značky“ a chce se zaměřit na sólové projekty. Nedávno se objevila informace, že by se snad měla stát novou tváří módního francouzského domu Dior.

Podle serveru MailOnline se teď Meghan chce soustředit hlavně na věci, které dávají smysl pro ni, jako pro člověka, a to hlavně v oblastech jídla, wellness, módy a terapie. Zvažuje prý také vydání své vlastní knihy, která by měla mít feministé zaměření. Tam se zdá, že ambiciózní podnikatelka a milovnice pozornosti vidí největší potenciál, a to hlavně z důvodu, že kniha jejího manžela Harryho Spare (Náhradník) byla na trhu velice úspěšná. Zdá se, že Meghan už slyší cinkat dolary.

Uspěje Meghan na sólové dráze?

"Meghan má pocit, že bude mít větší úspěch, když bude na projektech pracovat sama, bez Harryho, ačkoliv ten jí vždy dává plnou podporu," řekl zdroj z blízkého okolí. Také dodal, že její nedávné rozhodnutí podepsat smlouvu s hollywoodskou talentovou agenturou WME, která zastupuje mimo jiné i takové celebrity jako je Adele nebo Serena Williams, z ní udělalo „silnou hráčku“ mezi americkou smetánkou.

Jestli se Meghan podaří prorazit ve světě šoubyznysu i jako sólistce, ukáže jen čas. Prozatím bude muset sekat trávu na zahradě ona sama.

Zdroj: news.com.au