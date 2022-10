Nejcitlivější znamení zvěrokruhu: Koho rozpláče i televizní reklama?

Zdroj: Profimedia

Mezi nejcitlivější znamení horoskopu patří vodní znamení. Tyto znamení jsou mnohem citlivější a emotivnější než ostatní. Citlivost ukazuje zkrátka vaši lidskou stránku. Rozhodně to není něco, za co byste se měli stydět. Kdo je největší plačka a kdo je naopak citově plochý?

Beran

Beran své city umí velmi dobře skrývat. Když ho ovšem něco dojme, ukáže to. Pro Berany je typické pracovat například v humanitárních organizacích, rádi se starají a zajímají o životy druhých. Mnohdy věnují cizím lidem více energie, než svým blízkým.

Lev

Lev je většinou velmi drsný. Lidi narozené ve znamení Lva skoro nic nerozhodí. Do úzkých je dostane většinou jen to, když někdo někomu ubližuje a oni s tím nemohou nic dělat. Nejvíce je dojmou zvířata.

Střelec

V momentě, kdy se jedná o blízkou osobu, tak Střelec neudrží emoce na uzdě. Dovolit si na rodinu, nebo partnera Střelce něco škaredého nestojí opravdu za to. Střelci se nedokážou ovládat ani v práci. Velmi často si stojí za svým, ať to stojí, co to stojí. Rozhořčení nedokážou skrývat.

Býk

Lidé narozeni ve znamení Býka rádi zatloukají. Nenechají na sobě znát absolutně žádné emoce. Raději budou předstírat před svým okolím, že jsou v pořádku, než aby ukázali slabost. Ukázat svou slabou stránku jim nedovoluje hlavně ego.

Panna

Muži narození ve znamení Panny jsou hodně zženštilí. Jejich povaha je velmi klidná. Drží se zásadně zpátky, nikdy nechtějí mít víc než mají. V žádném případě nejdou do žádné riskantní situace. Předcházejí tak tomu, že by byli zklamaní, brání své city.

Kozoroh

Kozoroh se dokáže rozčílit ve vteřině. Nejvíce mu vadí, když ho někdo neocení. Pokud si chcete najít cestu k jeho srdci a udělat mu radost, tak ho chvalte. Na oplátku vás zahrne nekonečnou láskou, své city umí projevit naprosto dokonale.

Blíženci

Mezi Blíženci najdete nejvíce aktivistů. Bojují za zvířata, přírodu, zkrátka za vše bezbranné. Nejvíce lásky dávají dětem, nejraději by se pro ně rozdali. Emoce projevují velmi okatě a nestydí se za to. Často se hlasitě smějí, nebo brečí dojetím.

Váhy

Váhy jsou jako den a noc. Jednou se rozbrečí u zdánlivé blbosti, podruhé s nimi nehne nic. Když prožívají smutné období, rádi se v něm utápí. Smutek si vyvolají i posloucháním romantické balady. Na lidi, které neznají ovšem působí velmi uzavřeně, často si tak o nich myslí všichni, že jsou namyšlení. Opak je pravdou.



Vodnář

Pokud hledáte nejcitlivější znamení, tak je jste na něj narazili. Vodnáři jsou velcí romantici. Lidé narození v tomto znamení milují sledování romantických filmů ideálně se sklenkou vína v ruce. Nebojí se přitom ani uronit slzu. Dojímají je i děti a zvířata. Často jsou díky své citlivosti rádi obklopeni svými blízkými.

Rak

Raci se dokážou perfektně vcítit do potřeb druhých. Jejich empatie je opravdu velká. Své emoce často skrývají hlavně ze strachu. Bojí se otevřít někomu, kdo by jim mohl ublížit. Velmi často se rozbrečí. Patří k jednomu z nejcitlivějších znamení.



Štír

Silní navenek, slabouncí uvnitř. Lidé ve znamení Štíra nedávají zásadně emoce na veřejnosti najevo. Doma si ale rádi popláčou. Jejich okolí je tak často bere jako roboty. Když se do někoho zamilují, milují tak silně jako žádné jiné znamení. Jsou to i velcí nerváci.



Ryby

Ryby mají silný ochranářský pud. Perou, vaří, zkrátka dělají vše pro druhé. Jsou výbornými přáteli, vždy totiž nabídnou své rameno k vyplakání. Jemně vypadají i jednají. V duši jsou ovšem skrytí bohémové.

Zdroje: Astrostyle,Astrology zone,Vice