Znamení zvěrokruhu podle elánu: Kdo chvíli neposedí a kdo je největší pecivál?

Pokud si vás vaše okolí dobírá, že jste peciválové, nezoufejte. Můžete se vymluvit na znamení zvěrokruhu. I tyto vlastnosti jako je vysoká aktivita, nebo jednoduše lenost, vám byly svým způsobem předurčeny.

Beran

Beran se pouští do práce podle toho, jak se vyspí. Ze začátku jsou vždy ze všeho nadšení, postupem času ovšem nadšení i chuť do toho něco dotáhnout opadá. Právě radost z toho co dělají, je pro ně důležitá, když je opustí, tak jsou schopni na vše rezignovat.

Býci

Jestli je někdo opravdu hyperaktivní, tak je to Býk. Lidé ve znamení Býka neznají únavu. Je pro ně velmi důležité dotáhnout všechny své úkoly do konce. Často mají hodně koníčků, zejména sportovních.

Blíženec

Blíženci jsou jako den a noc. Jeden den srší aktivitou a nápady, druhý den ani nevylezou z postele. Zkrátka zaleží na tom, jak se v daný den cítí.

Rak

Pro Raky je typická jejich zodpovědnost a spolehlivost. Vždy za každou cenu dokončí svou práci i aktivitu, kterou začnou. Má to ovšem jeden háček. Ve všem musí mít hlavní slovo, pokud v dané věci nejsou vedoucí, tak je automaticky nezajímá a raději nebudou dělat nic.

Lev

Lvi rádi využívají toho, že jsou velmi oslniví. Díky velkému charisma si myslí, že nemusí nic dělat. Často patří mezi největší lenochy. Do práce se hrnou jen v moment, kdy jim na něčem záleží.

Panna

Nejvíce workoholiků najdete rozhodně ve znamení Panny. I když zrovna nemají do čeho píchnout, vždy si něco malého na práci najdou. Práce jim jde od ruky hlavně z toho důvodu, že jsou dobře organizačně schopní.

Váhy

Na Váhy je největší spoleh. Všechny úkoly i práci dokončí za každou cenu. Díky této vlastnosti jsou často na vedoucích pozicích firem, pro ostatní bývají velkou inspirací.

Štír

Lidé narození ve znamení Štíra rádi pracují o samotě, okolní vlivy je rozptylují. Ve skupině se cítí ohrožení, bojí se ukázat co v nich je. Ovšem v momentě kdy pracují z domu nebo hrají samotní za sebe, jsou nejlepší.

Střelec

Pokud se Střelec ocitne v dobrém kolektivu, je schopný zvládnout cokoliv. Rád se inspiruje druhými lidmi a pracuje na sobě. Když se cítí mezi kolegy špatně, tak udělá jen to nejnutnější a odejde co nejdříve domů.

Kozoroh

I kdyby neměl jít Kozoroh spát, svou práci dodělá. Tyto znamení často bývají odměnou pro své šéfy. Vyznačují se praktičností a pragmatičností. Ve všem mají rádi řád, který aplikují i ve své domácnosti.

Vodnář

Jestli něco Vodnář nesnáší, tak jsou to pravidla a rutina. Rozhodně nebudou sedět v žádné práci od 9 do 5. Trpělivost zkrátka není jejich silná stránka. Excelují v oblasti kreativity. Od malování, psaní textů a podobných aktivit je zaručeně neodtrhnete.

Ryby

Ani bílá, ani černá. Ryby jsou zkrátka průměrní. Spokojí se vždy s tím, co mají. Na rozdíl od Vodnářů preferují osmihodinovou práci v klidu, v teple kanceláře a poté následný odpočinek doma. Než aby o víkendu vyrazili někam s přáteli do klubu, raději si pustí film v televizi.

Zdroje: Astrostyle, Astrology, Astrologyzone