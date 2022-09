Milenky podle horoskopu: Která znamení jsou nejvíce vášnivá?

Zdroj: Profimedia

Astrologické znamení o vás často ukáže více než si myslíte. Hvězdy vám mohou prozradit i takové věci jako je třeba vaše náruživost. Jaká jste podle horoskopu milenka?

Ženy narozené ve znamení Berana

Divoké a těžce kontrolovatelné, taky svobodomyslné, to jsou přesně ženy narozené ve znamení Berana. Věrnost není jejich silná stránka, velmi rády střídají partnery a zkouší nové věci. Jestli je něco co je dovede pořádně nalákat, tak je to jednorázová aférka.



Ženy narozené ve znamení Býka

Vysoké nároky je přesně to, co vystihuje náruživé ženy ve znamení Býka. Svou smyslností dokážou svést kohokoliv si zamanou. V životě i v posteli ví, co chtějí. Svého muže dovedou svádět po celý den.

Ženy narozené ve znamení Blížence

Polohy, erotické pomůcky a klidně i sex ve třech jsou věci, kterými žena narozená ve znamení Blížence rozhodně neopovrhne. Svou přirozenou zvídavost nezapřou ani u sexu. Jejich partneři jsou nadšení i z toho, že nejsou vůbec žárlivé, právě proto se nebojí žádných experimentů.

Ženy narozené ve znamení Raka

Račice jsou velmi rodinné a citově založené, to ovšem neznamená, že je s nimi v posteli nuda. Jejích partneři ocení právě to, že jsou při milování velmi vášnivé. V procítění milování neznají hranice. Vztah s ženou narozenou ve znamení Raka je velmi intenzivní v posteli i mimo ni.

Ženy narozené ve znamení Lva

Lvice jsou milovány, obdivovány, loveny, pozornost si tak dovedou náležitě užít. Potrpí si ovšem na dlouhé dvoření a nadbíhání, znají svou cenu. Jejich partneři by si ovšem měli dát pozor na to, že je musí neustále obdivovat. Pokud jim nebudou věnovat dostatek pozornosti, lvice si jednoduše najdou někoho jiného.



Ženy narozené ve znamení Panny

Spořádané a chápavé ženy, takové jsou přesně ty, které se narodily ve znamení Panny. Tyto přívlastky pro ně platí v profesním životě, v soukromém rozhodně ne. U svého partnera hledají vášeň a důvěru.

Ženy narozené ve znamení Váhy

Ženy narozené ve znamení Váhy touží po ocenění a uznání. Muži se jim musí dvořit a zasypávat je lichotkami. Vždy dají šanci tomu, kdo se o ně nejvíce snaží. V posteli preferují něžnosti a romantiku.

Ženy narozené ve znamení Štíra

Tyto ženy jsou zkrátka nezapomenutelné. Okouzlí každého muže, i když se navenek někdy zdají tvrdé, uvnitř se skrývají citlivé duše. Od svého partnera očekávají odvahu a touho po dobrodružství, a to zejména sexuálním. Rády překračují hranice.

Ženy narozené ve znamení Střelce

Divoké a nespoutané. Přesně takové jsou ženy narozené ve znamení Střelce. Abyste si je získali, musíte v nich probudit přirozený respekt. Pro ženy Střelce je sex hra, rády v něm mají navrch. Jsou to prostě zkrátka pořádné divošky.

Ženy narozené ve znamení Kozoroha

Tyto ženy zkrátka vědí, co chtějí a jdou si za tím. Mají to tak v profesním i soukromém životě. Pro tyto ženy rozhodně není sexuální partner jen na jednu noc. Rády budují dlouhodobé a pevné vztahy, za věrnost se pak partnerovi odvděčí opravdovým ohňostrojem vášně.

Ženy narozené ve znamení Vodnáře

Nezávislé ženy, které se nechtějí nechat omezovat, to jsou přesně ženy narozené ve znamení Vodnáře. Jako milenky jsou velice divoké, nejlépe se dokážou odvázat u nezávazných známostí na jednu noc.

Ženy narozené ve znamení Ryby

Tyto ženy jsou opravdu emocionálně založené. I nešikovnému milenci dají druhou šanci. Jsou trpělivé, empatické a velmi lehce se naladí na partnerovu vlnu.

