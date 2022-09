Ideální milenci podle horoskopu: Z jakého znamení se v ložnici zblázníte blahem?

Zdroj: Profimedia

I zdánlivě taková věc jako je znamení horoskopu ovlivňuje sexuální výkon a zkušenosti v oblasti mileneckého vztahu. Díky datumu narození máme určité předpoklady, rysy a charakteristiky, které si prostě neodpářeme. Na jakého muže si dát v ložnici pozor a naopak?

Muži narození ve znamení Berana

Vášnivý a aktivní, přesně takový je v posteli muž narozený ve znamení Berana. Rozhodně nepočítejte s nějakou přehnanou romantikou nebo něžnými doteky. Pokud se s partnerem cítí Beran dobře, neexistují pro něj v ložnici hranice, vyzkouší zkrátka vše.

Muži narození ve znamení Býka

Muži ve znamení Býka milují vše co život nabízí. Týká se to kvalitního jídla, pití i kvalitních milenek. Tím, jak si vše dovedou užít, milují i předehry. Prožitek ze samotného aktu je pro ně velmi důležitý. Dočkáte se od něj hýčkání a rozmazlování.

Muži narození ve znamení Blížence

Muži Blíženci rozhodně nevyhledávají známosti na jednu noc. Dokud se do vás Blíženec šíleně nezamiluje, neočekávejte od něj sex. Až k samotnému milování dojde, můžete se těšit na opravdovou divočinu. Blíženec vás lehce dostane do varu.

Muži narození ve znamení Raka

Raci dovedou překvapit svou náladovostí. Jednou jsou plní romantiky, podruhé chuť na sex nemají. Rozhodně od nich neočekávejte, že se to v průběhu vztahu zlepší. Sexuální náruživosti se od nich zkrátka nedočkáte.

Muž narozený ve znamení Lva

Jen těžko byste hledali více pozorného muže než je Lev. Pokud si získáte jeho srdce, snese vám modré z nebe. Na oplátku ovšem od vás potřebuje neustálý přísun obdivu. V posteli si pak dá opravdu záležet na tom, že vám dá to největší uspokojení.

Muži narození ve znamení Panny

Chladný navenek, citlivý uvnitř. Na veřejnosti se od něj nedočkáte projevů lásky, doma ovšem zažijete naprostý ohňostroj vášně. Chování svému partnerovi ovšem nevyčítejte, to by byla zaručená cesta do pekel pro váš vztah. Vyčkejte si na jeho první kroky, vyplatí se vám to.

Muži narození ve znamení Váhy

Ne nadarmo se tito muži rodí ve znamení Vah. Neustále zvažují, vybírají a přemýšlí. V čem ovšem neváhají, je milování. Pokud se vám otevřou, ukážou vám v ložnici své největší touhy a skrytá přání. Rádi se také dočkají překvapení od vás, nechají se svést a užijí si vaši iniciativu.

Muži narození ve znamení Štíra

Mužům narozeným ve znamení Štíra nechybí rozhodně vášeň. Sex s nimi je divoký a plný lásky. Dávejte si ovšem pozor na to, že pokud Štír není 100 % spokojen, může vás jednoduše nahradit. Dost lehce se nechají zlákat jiným pokušením.

Muži narození ve znamení Střelce

Muži narození ve znamení Střelce dokážou pořádně zamotat ženám hlavu. Hranice v milování nemají skoro žádné. Erotika pro ně představuje více než jen pouhý sex, nepotrpí si ovšem na dlouhé předehry. Pokud ho chcete potěšit, překvapte ho.

Muži narození ve znamení Kozoroha

Kozoroh si dává pozor na to, kdy ukáže své city, díky tomu se nehrne ani do něžností. Rozhodně od něj nečekejte hluboké vyznávání citů a romantiku ve vztahu, ani v ložnici.



Muži narozeni ve znamení Vodnáře

Vodnáři si pečlivě vybírají své partnerky. V momentě, kdy se někomu otevřou, jsou ovšem velmi skvělými milenci. V průběhu milování se od nich vždy dočkáte překvapení. Rozhodně se nebojí experimentovat.

Muži narození ve znamení Ryb

Muži ve znamení Ryb nevyhledávají vztahy na jednu noc. Jsou velcí romantici toužící po rodině. Upřednostňují lásku a pohodu. Dejte si ovšem pozor na jejich citlivost.

Zdroje: Astrostyle, Cafe astrology, Easy horoscope