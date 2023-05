Trojan se po krachu vztahu utápí v práci, jeho manželka našla nový smysl života

Zdroj: Profimedia

Manželé Ivan Trojan a Klára Pollertová Trojanová minulý rok šokovali veřejnost oznámením rozchodu po více než třiceti letech. Jak se slavné dvojici daří poté, co se jejich životní cesty rozešly?

Ivan Trojan se svojí manželkou Klárou Pollertovou patřili mezi nejstálejší páry českého showbyznysu. Dvojice spolu žila jedenatřicet let a během toho zplodili čtyři syny. O to více byl náhlý rozpad vztahu pro fanoušky páru obrovským šokem.

Známý herec v roce 2014 v jednom z rozhovorů přiznal, že mají za sebou s Pollertovou vztahovou krizi. "Především pokud přijde nějaká krize, a ta z devadesáti devíti procent přijde, nezapomenout na to, proč jste se brali a co bylo to hezké, co vás spojuje. A snažit se tu krizi překonat a vydržet, ne se při první příležitosti rozvádět. I my jsme si samozřejmě prošli krizí, ale protože naše manželství stojí na silných základech, oba jsme věřili, že to nemá a nesmí skončit," řekl tehdy Novinkám.

Loni ale náhle začala dvojice dělit majetek a herečka se odstěhovala do svého bytu. Krátce nato manželé potvrdili, že jdou skutečně od sebe.

Oba se ponořili do práce

Klára Pollertová Trojanová po rozchodu rozhodně netruchlí a naopak se začala po letech konečně věnovat svým koníčkům, mezi které patří například zpěv. Její smysl života je, kromě dětí, nyní i hudba.

"Začala jsem zpívat před rokem na popud Báry Basikové, která si mě bere občas jako hosta do svého pořadu," svěřila se herečka Blesku. Klára nejradši zpívá šansony od Hany Zagorové, Hany Hegerové či Edith Piaf a sklízí veliký úspěch. Jelikož se Pollertová většinu svého života jako čtyřnásobná matka obětovala dětem, nyní se může naplno věnovat tomu, co ji těší.

Na práci se v poslední době zaměřil i Ivan Trojan, který o sobě tvrdí, že je workoholik. "Bohužel jsem worhoholik. Ve volném čase sportuju. Mám rád sport, hrál jsem basketbal a kdybych měl o deset centimetrů víc, tak jsem se nestal hercem," prozradil herec pro iGlanc s tím, že má za sebou premiéru v Dejvickém divadle a čekají ho další projekty.

