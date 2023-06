Ivan Vyskočil sebevraždě syna stále nevěří: Nechci, aby ze mě stříkaly slzy

Zdroj: Profimedia

Ivan Vyskočil nedávno oslavil své 77. narozeniny, v kruhu nejbližších ale chyběl jeho milovaný syn Jakub, kterého našli před rokem zastřeleného. Verzi o sebevraždě herec nikdy neuvěřil a stále odmítá připustit, že by si jeho syn vzal život.

Jakub Vyskočil zemřel minulý rok za velice záhadných okolností. Pro Ivana Vyskočila je to stále velice bolestivé téma a o tragédii stále není schopný mluvit.

"Nechci, aby ze mě stříkaly slzy a abych měl v krku knedlík, nemůžu. Nezlobte se," sdělil herec se slzami v očích Blesku. Ačkoliv Vyskočil opakovaně upozorňoval na nesrovnalosti ohledně sebevraždy Jakuba, vyšetřování bylo minulý rok uzavřeno.

"Policejním orgánem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zakládaly podezření, že smrt Jakuba Vyskočila byla zaviněna jednáním jiné osoby," potvrdil webu Seznam Zprávy písecký okresní státní zástupce Zbyněk Polívka. S tímto verdiktem se ale Vyskočil odmítá smířit.

Je kolem toho tolik podivných věcí

"Pro mě to uzavřený není, ani pro řadu přátel, a hlavně teda pro jeho ženu. Klobouk dolů před ní! Je úžasná a silná maminka," svěřil se Ivan Vyskočil výše zmíněnému webu a promluvil i o své vnučce. "Naštěstí Jakubova holčička, které je teď jedenáct let, to bere statečně," prozradil herec s tím, že jeho snacha s dcerou bydlí mimo Prahu. "Mají velké hospodářství a já tam za nimi pořád jezdím. Jsou obě součástí mojí rodiny. A Jakub mi hrozně chybí," dodal zlomeně umělec.

Vyskočil se netají tím, že se svoji vnučku snaží vychovávat místo zesnulého syna a proto s ní tráví každou volnou chvilku. Herec minulý rok několikrát popsal celou řadu podivných okolností, které předcházely smrti Jakuba a dodnes je nikdo neobjasnil.

"Je kolem toho tolik podivných věcí, že si myslím, a nejsem sám, že je to vražda. Policejní komisařky B., která to má na starosti, jsem se ptal, proč u člověka, který v únoru píše na policii, že se obává o život svůj a své rodiny, protože je vydíraný, nenařídili soudní pitvu. Navíc když jde o střelné zranění, u kterého se soudní pitva nařizuje úplně pokaždé. Načež tahle paní mi arogantním způsobem odpověděla, že už nebudou poskytovat žádné informace. Že mi prý všechno dostatečně vysvětlili. Jednala se mnou jako s lovcem senzací, který se přišel ptát, jaké to bylo a kolik bylo krve, a ne jako s tátou muže, který zemřel za tak podivných okolností," zlobil se Vyskočil v rozhovoru pro Extra.

"Mám pocit, že to vyšetřovali zahradníci a ne kriminalisté. Spousta věcí je tam neosvětlených. Nejen to nenařízení soudní pitvy. Každá sebevražda se napřed vyšetřuje jako vražda, a teprve až se eliminují všechny možnosti, které by svědčily pro cizí zavinění, tak je to sebevražda. I když se najde doklad, tak se pozvou příbuzní, aby identifikovali zemřelého člověka. Nás nikdo ale nepozval. V dokumentu z vyšetřování je napsáno jen ‚tělo bez známek života, ve kterém byl poznán Jakub Vyskočil‘. Kdo ho poznal? Nechápu, podle čeho ho poznali. Pak jeden policajt řekl, že na místě činu nebyla žádná krev, respektive nápadně málo krve, druhý zase podle fotek usoudil, že nějaká krev tam byla," podivoval se herec nad neschopností policie. Ani přes všechny tyto skutečnosti se ale případ dál nevyšetřuje a záhadná sebevražda Jakuba střelou přímo do srdce zůstává zahalena tajemstvím.