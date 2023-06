Těhotenství Ivany Gottové? Učinila zásadní krok a šla vstříc nové životní etapě

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová se po delší době objevila na veřejnosti a ihned začaly kolovat spekulace, zda náhodou není v radostném očekávání. V návaznosti na to učinila vdova po Karlu Gottovi zásadní rozhodnutí.

Ivana Gottová se po smrti svého manžela stáhla z očí veřejnosti a na společenských akcích se objevuje zřídkakdy.

Když se nedávno vdova objevila na Česko-Slovenském plese na Tenerife, kam dorazil ve volnějších šatech, začalo se spekulovat, zda náhodou není těhotná.

Dvojnásobná maminka sice za tři roky oslaví padesátku, v showbyznysu by to ale nebylo ničím výjimečným. Například Vendula Pizingerová přivedla na svět syna ve svých 48 letech. Gottová se ale podle slov jejího blízkého kamaráda pouze stala terčem pomluv a to jí donutilo k ráznému řešení.

Upravila jídelníček a začala cvičit

"Šíří to hyeny a Ivana je z toho akorát špatná. Vzala si volné šaty, protože je to teď moderní, a lidé hned řeší, jestli nepřibrala a jestli není těhotná. Samozřejmě že není těhotná. Ona žije jen pro své dcery a Karla," sdělil blízký přítel Ivany Gottové magazínu Sedmička.

Vdova po Karlu Gottovi sice skutečně trochu přibrala, to je ale na sklonku padesátky zcela normální a mnohdy to souvisí s výkyvy ženských hormonů. Ivanu ale pomluvy natolik namíchly, že se rozhodla s přebytečnými kily zatočit.

"Ivana začala hubnout a pustila se do toho s plnou vervou. Upravila svůj jídelníček, cvičí, nakoupila si spoustu výrobků podporujících zeštíhlení v oblasti problematických partií a odvodnění. Chce zase vypadat jako dřív," dodal dobře informovaný zdroj zmíněného webu.

Gottová nemá po smrti svého manžela na nový vztah ani pomyšlení, proto ji pomluvy o těhotenství rozčílily