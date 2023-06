Jirešová prožila noční můru každé mámy: Násilné odebrání dítěte a exekuce

Zdroj: Profimedia

Ivana Jirešová v minulosti zažila bouřlivé soudy o svou dceru Sofii. Z malé holčičky už ale vyrostla plnoletá slečna, která žije vlastní život a dospělost oslavila tím, že se od své slavné maminky odstěhovala.

Ivana Jirešová prožívá psychicky náročné období. Její čerstvě osmnáctiletá dcera Sofie se totiž rozhodla vylétnout z hnízda a odstěhovat se do vlastního bytu.

Sofie sice svoje narozeniny oslavila teprve před pár měsíci, ihned své mamince ale oznámila, že má v plánu se osamostatnit. "Když jsme jí přáli, tak jsme říkali takové ty chytračiny a rady, které ji nezajímaly. Pak vstal táta a říká: Hej Sofi, konec chytračin, já ti jenom řeknu, že už můžeš do vězení a jsi zodpovědná za všechno, co uděláš. Načež ona chudák trochu zbledla," svěřila se Jirešová pro pořad Showtime.

Ačkoliv se Sofie chtěla co nejdříve osamostatnit, přiznala, že na již tradiční dovolenou by s maminkou stejně jela ráda, letos to ale bohužel nevyjde. "Myslím, že toto léto to bude poprvé, co spolu na dovolenou nepojedeme. Ale tak v osmnácti je to asi v pořádku, doposud jsme spolu ale jezdily," vysvětlila herečka. Na dotaz, s kým bude Ivana letos trávit léto, se začervenala a s úsměvem sdělila, že ještě neví.

Usmíření proběhlo až před smrtí

Ivana Jirešová měla s otcem své dcery velice komplikovaný rozchod, což ovlivnilo i její vztah se Sofií. Herečka se s bývalým partnerem Ondřejem Höppnerem několik let soudila. "Byly tam velké lži. Smrtelným úderem pro mě byla exekuce na tříleté dítě neboli odebrání dítěte násilím. Důvodem mělo být, že jsem nepředala dceru v neděli přesně v šestnáct hodin," sdělila webu iDnes.cz. Ještě před jeho smrtí v roce 2021 se ale spolu usmířili.

"Sám za mnou přišel, protože cítil, že už mu není dobře. Chtěl podle mě odejít s čistým štítem. Já už jsem mu odpustila dávno předtím. Všechno to pro mě bylo tak moc těžké, že už vím, že člověk nemůže žít s nenávistí. Jinak nikam nedojde," popsala herečka, kdy došlo k zakopání válečné sekery.

Nejen proto, že si v minulosti Jirešová sáhla na samé dno, vidí odchod Sofie vcelku pozitivně. "Obrečela jsem jiné věci. Vidím to jako pozitivní změnu. Nevnímám to jako něco špatného, takže věřím, že se právě všechno zlepší," uzavřela Ivana. Její dcera Sofie pak doplnila, že nyní žije u maminky tak napůl a zbylý čas tráví se svým přítelem, ke kterému by se ráda v srpnu přestěhovala natrvalo.

Jirešová prý letos s dcerou na dovolenou výjimečně nepojede