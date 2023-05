Únosce Bartošové si po letech stojí za svým: Zpěvačka šla sama a využila ho!

Zdroj: Profimedia

Iveta Bartošová nebyla dle svých slov unesena jen jednou, ale rovnou dvakrát. Poprvé ji měl odvézt z Prahy v 90. letech Roman Tříska, po dvaceti letech pak Zdeněk Macura. Jenže oba muži se obvinění z únosu bránili a tvrdili, že nápad odjet pryč vycházel z Ivetiny hlavy. Podle Třísky takto zpěvačka řešila problémy ve vztazích.

Psal se rok 1994, když se českými médii začaly šířit až neuvěřitelné zprávy o tom, že byla zpěvačka Iveta Bartošová unesena. Ta sama tvrdila, že se jí zmocnil Roman Tříska, který ji dlouhých 14 dní držel kdesi na jihu Čech a opakovaně ji znásilňoval. Jenže Tříska vše vyvracel, soud mu dal za pravdu a zprostil jej viny. Za tím, že vše, co se tehdy mezi ním a Bartošovou stalo, bylo dobrovolné z obou stran, si Tříska stojí dodnes. A rozhodně prý nebyl jediný, koho Iveta do obdobné situace dostala.

Historie se opakovala

Když se v roce 2013 ukázalo, že Iveta Bartošová utekla od svého manžela Josefa Rychtáře a společně se svým obdivovatelem Zdeňkem Macurou odjela neznámo kam, Roman Tříska překvapený rozhodně nebyl. Okamžitě totiž nabyl pocitu, že se opakuje historie, kterou si sám s Bartošovou dle svých slov prožil.

Přestože si zpěvačka až do konce svých dní stála za tím, že ji v devadesátých letech Tříska unesl z jejího domu, přičemž ji přesvědčoval o tom, že se ji kdosi snaží zlikvidovat, a během čtrnácti dnů ji držel pod zámkem, Tříska tvrdil, že s ním Iveta odešla dobrovolně.

Podivné řešení problémů

Ve chvíli, kdy se policii podařilo Ivetu v roce 2013 najít, zpěvačka všechny kolem přesvědčovala o tom, že s Macurou nikam odjet nechtěla, a tvrdila, že ji její ctitel omámil a proti její vůli odvezl do Itálie. Sám Macura se ovšem dušoval, že s ním Iveta opravdu odjet chtěla. Kauza pak už jen zanechala na tváři Romana Třísky úsměv.

„Působí to na mě do určité míry jako opakování toho, co se před devatenácti lety odehrálo. Jsou tam zákonitě odlišnosti, ale základ je podle mě téměř shodný. Nějaké problémy (v partnerském vztahu), následně její odchod s někým jiným a poté návrat zpět. A s báchorkou o únosu jako vysvětlení pro partnera, ke kterému se vrací,” nechal se kdysi slyšet Tříska pro magazín Sedmička.