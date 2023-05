Gottův tajemník i exmanželka Štaidla zuří: Z minisérie Iveta je jim zle

Zdroj: TV Nova

Druhá řada úspěšné minisérie Iveta zvedla mnohé z fanoušků i přátel Ivety Bartošové ze židle. Někteří kritizují mezery ve scénáři, výběr herců a i si stěžují na to, že pořad z produkce Voyo zpěvačku a další známé tváře dehonestuje. Bez servítek se do minisérie Iveta na sociální síti opřel i bývalý tajemník Karla Gotta Jan Adam.

Druhá řada minisérie Iveta je podstatně kontroverznější než ta první. Pojednává o ne úplně idylickém vztahu Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla a také o zpěvaččině údajném únosu, který měl v 90. letech spunktovat Roman Tříska. A zatímco u první řady diváci kritizovali hlavně to, že se herci skutečným postavám nepodobají, nyní kritizují i scénář.

Jsem rád, že se toho nedožili

Z těch, kteří Ivetu Bartošovou skutečně znali, se nyní na sociální síti ozval bývalý tajemník Karla Gotta Jan Adam. Ten napsal, nakolik ho druhá řada minisérie rozzlobila. „Jsem rád, že se Iveta, Karel a Láďa nedožili toho, jak režisér a scenárista Michal Samir strašně převyprávěl jejich životní příběh v minisérii Iveta. Pokazil, co mohl,” napsal naštvaně Jan Adam a dodal, že mu mimo jiné nesmírně vadí faktické chyby ve scénáři.

„Události, které se odehrály v 80. letech (např. Ivetino uvedení Karlem do světa showbyznysu, odchod Ládi od Karla) absolutně nevhodně, bez citu a násilně převedl do 90. let,” napsal Jan Adam. Ten si taktéž postěžoval na výběr hudby, která v seriálu různé scény podkresluje. „To už se mi vážně skoro obracel kufr. Chudáci se musejí v hrobě obracet! Nedívejte se na to! Škoda vašeho drahocenného času!” vzkázal svým příznivcům na závěr.

Nadává i exmanželka Štaidla

Spousta příznivců Jana Adama pod jeho příspěvkem uvedla, že minisérii o životě Ivety Bartošové neviděla a ani to nemá v plánu. K těm patří i manželé Eva Hrušková a Jan Přeučil. „Nekoukáme,” napsali.

Zato bývalá manželka Ladislava Štaidla Aňa Štaidlová si pokračování ujít nenechala. Zřejmě byla zvědavá, jak jejího exmanžela v podání Ondřeje Gregor Brzobohatého tvůrci vykreslili. A nadšená rovněž nebyla. „Je to jakási fraška,” napsala jen.