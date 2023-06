Vítová se s manželem nemůže dohodnout: Milion stání a rozvod v nedohlednu

Zdroj: Profimedia

Bývalá Miss České republiky Iveta Vítová prožívá jedno z nejnáročnějších životních období. Před nedávnem proběhlo první rozvodové stání s manželem Jaroslavem Vítem, s nímž po rozchodu nemá zrovna přátelské vztahy. Dvojnásobná maminka si prý ze všeho nejvíc přeje, aby už konečně měla tuto etapu za sebou.

Iveta Vítová byla za Jaroslava Víta vdaná dlouhých jedenáct let, o to větší bylo pro ni zklamání, když se provalila manželova nevěra. Modelka tvrdí, že až nyní zjišťuje, s kým vlastně celé ty roky žila. "Vím, že to bude bolestivé a nepříjemné. Moc bych si přála, aby vše už bylo za námi, ale na rychlý konec to nevidím. Vše je ale aspoň konečně rozjeté," svěřila se Blesku maminka devítileté Anety a dvouletého Matěje.

Vítová se od svého muže již minulý rok odstěhovala a pro sebe a děti vybrala řadový domek nedaleko Průhonic, aby její dcera nemusela měnit školu. "A protože je už velká holka, vybíraly jsme spolu i nábytek a doplňky," popsala dvojnásobná maminka, jak probíhal přesun do nového bydlení.

V těchto dnech už Vítová plánuje letní prázdniny, které chce trávit se svými dětmi. "Určitě vyjedeme na kola po Třeboňsku, kde nejsou kopce, spojíme to s návštěvami památek a přidáme k tomu i nějakou koupačku," prozradila Iveta.

Kvůli dětem hledáme cestu

Rozvod Ivety Vítové a podnikatele Jaroslava Víta se táhne se už více než rok. V květnu se konečně konalo první kolo rozvodového stání, ale jak sama modelka přiznala, bude to ještě na dlouho.

"Bylo první rozvodové stání a bude jich ještě hodně asi. Vlastně určitě," sdělila Iveta v rozhovoru na slavnostním otevření Galaxie Barev. Vítová již v minulosti prohlašovala, že je celá situace velice náročná a zatím se nemohou s manželem dohodnout.

"Když se ty lidi na ničem neshodnou, tak je to o to náročnější, ale kvůli dětem pořád hledáme nějakou cestu, zatím marně, ale já věřím, že čas je nejlepší lék," věří dvojnásobná maminka v lepší zítřky. Ani v nelehkém období se ale Vítová nevzdává a snaží se fungovat hlavně kvůli svým ratolestem. "Zvládám to, musím," uzavřela s lehce posmutnělým úsměvem na tváři.

Vítová zůstala ze dne na den s dětmi sama