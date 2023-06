Nikdy se jí nic nelíbilo: Kohák promluvil o svatbě se svou partnerkou

Zdroj: Profimedia

Jakub Kohák po dlouhé době vyvedl do společnosti matku svých dvou dětí, půvabnou Barboru. Ačkoliv dvojice patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu, o jejich vztahu toho fanoušci vědí opravdu málo. Herec si totiž soukromí bedlivě střeží.

Partnerce Jakuba Koháka se přezdívá paní Columbová a tento titul si půvabná brunetka vysloužila právem. Ačkoliv je její životní druh jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu, Barbora se na akcích po jeho boku objevuje skutečně sporadicky.

Před pár dny ale hrdličky vyrazily na premiéru filmu Vyproštění 2, kde dokonce ochotně pózovaly přítomným fotografům.

Kohák se s matkou svých dvou synů v době pandemie zasnoubil, zatím se ale nejspíš k veselce stále nedošlo, ačkoliv by podle tradice měla svatba proběhnout do roka a do dne od žádosti o ruku.

Nikdy se jí nic nelíbilo

Jakub Kohák je dvojnásobným tatínkem. Syny Jana a Wolfganga má právě s Barborou, s níž tvoří pár už dlouhých osmnáct let. Zatímco ale potomkové svého slavného tatínka často doprovází do společnosti, jejich maminka se raději drží v ústraní.

O svém vztahu herec promluvil loni v talkshow Jana Krause. "Zasnoubil jsem se, ale ještě jsem se neoženil. Vím, že se říká, že to musí být do roka a do dne, ale já říkám, že když je korona nebo nějaký výjimečný stav, tak se to protahuje. A já jsem se chytře zasnoubil v koroně," prozradil tehdy se smíchem režisér.

Kohák zároveň vtipně okomentoval, že je Barbora jeho největší rádkyní a zároveň i kritičkou. "Ona je mým největším kritikem a jí se třeba nelíbí nikdy nic v životě, co jsem já udělal. Nikdy se jí nic nelíbilo, ale přísahám – nic!" uzavřel s tím, že výjimkou jsou snad jen jejich společní synové.

Jakub Kohák je na své soukromí velice opatrný