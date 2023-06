Vyznání lásky, ze kterého Agátu zamrazí: Tohle všechno dělá pro Sandevu Prachař

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař a Sara Sandeva jsou do sebe po uši zamilovaní a ačkoliv je herec na své soukromí velice opatrný, čas od času si neopustí projevit své city mladé partnerce na sociální síti. Když kráska makedonského původu nedávno odletěla natáčet do zahraničí, Prachař sedl na první letadlo a dorazil za svou milovanou, za což si vysloužil láskyplný vzkaz na sociální síti.

Jakub Prachař je do své partnerky Sary Sandevy i po dvou letech vztahu pořádně poblázněný. Hrdličky spolu tráví každou možnou chvilku a to i přesto, že oba mají velice plné pracovní diáře.

V poslední době se dokonce spekulovalo o těhotenství pohledné brunetky a hovořilo se i o možné veselce. Odpověď na tyto otázku si herecká dvojice nechává zatím pro sebe, vzájemné sympatie si ale vyznávají kdykoliv je to možné.

Sandeva aktuálně natáčí seriál v Chorvatsku a zamilovaný Prachař si za ní udělal dokonce výlet. "Udělalo se mu volno. Mohl zůstat na Slapech, na rybách. To miluje. Místo toho zabalil kufr, koupil letenku a přiletěl, i když tak moc nemá rád lítání. Za mnou. Je to láska. A já jsem do tebe čím dál větší blázen," napsala sympatická Sara ke společné fotce s Jakubem.

Těžké začátky vztahu

Sara Sandeva a Jakub Prachař se seznámili před dvěma lety během natáčení seriálu Dvojka na zabití, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Herec měl v té době za sebou bouřlivé manželství s Agátou Hanychovou a procházel si rozvodovým řízením, které rozhodně neprobíhalo v přátelském duchu.

Makedonská hvězda ale všechny trápení se svou láskou překonala a dnes už jim v cestě nestojí žádné překážky. Prachař po zkušenostech s Hanychovou svůj nový vztah dlouho tajil a svém soukromí od rozvodu obecně odhaluje fanouškům pouze okrajově.

Přesto ale čas od času zamilovaný umělec sdílí momentku se Sandevou a není divu, že se s ní rád pochlubí. Jeho partnerka je opravdu kočka a navíc talentovaná. Sara je úspěšnou herečkou nejen u nás, ale i ve své rodné zemi či Srbsku.

Hrdličky spolu tráví každou volnou chvilku