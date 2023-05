Saudek tajil nemanželské dítě na Slovensku: Nechce ho vidět kvůli obrovské lži

Zdroj: Profimedia

Jan Saudek během svého života zplodil zhruba dvanáct dětí a dle svých slov se nemůže přesného čísla dopočítat. Posledního nemanželského potomka se slavný fotograf snažil před svou ženou Pavlínou Saudkovou utajit, což se mu nakonec nepodařilo. Umělec tvrdí, že neznámé paní ze Slovenska pouze daroval sperma a ona ho podvedla a zneužila.

Jan Saudek se svou manželkou Pavlínou Saudkovou už žije dlouhých dvacet let. Vztah s přelétavým fotografem ovšem rozhodně nebyl a není procházkou růžovým sadem. Své by o tom mohla vyprávět matka jeho tří dětí, která mu prakticky od počátku jejich vztahu musela tolerovat četné nevěry. Časem si ale prý zvykla a milenky začala tolerovat.

Největším šokem ale bylo pro Saudkovou zjištění, že si její muž před necelými dvěma lety pořídil syna na Slovensku. "O dítěti na Slovensku jsem se dozvěděla rok po jeho narození, Jan to tajil," svěřila se v rozhovoru pro iDnes.

Daná žena prý fotografovi slíbila, že bude mlčet, krátce nato ale začala po něm vyžadovat alimenty. "Naposledy mě před třemi lety vzala u huby jedna Slovenka. Chtěla ode mě genetický materiál pro umělé oplodnění a dušovala se, že o ní pak neuslyším. A já byl tak blbej, že jsem jí to uvěřil," přiznal Saudek. Tento scénář se navíc opakoval už podruhé.

"Za těch dvacet let byly dvě takové. Každá přišla s tím, že nic žádat nebude. A přestože mi Jan vždycky klade na srdce, že inteligentní člověk neopakuje chyby, tuhle opakoval dvakrát. Jenže jeho to zase tak moc neobtěžuje, protože s právníkem nevyjednává on. Nechává to na mně," postěžovala si Pavlína, která má se svým mužem svatou trpělivost.

Další dítě bych nechtěla s vámi

Jan Saudek přiznává, že jeho rozsévání genetického materiálu se velmi projevuje na jeho výdajích. "Tam proudí peníze, a ne málo. Alespoň víme, kolik stojí genetický materiál. Ale hlavně že je to dítě zdravé," tvrdí fotograf. Se svým nejmladším synem se ale stýkat nehodlá. "Pro mě je dítě posvátné. Odmítl jsem vidět jen potomka té slovenské ženy, protože mi lhali, že o ní neuslyším. Nechtějte vědět, kolik mě stáli právníci, a stejně to nedopadlo," dodal Saudek s tím, že už další děti rozhodně neplánuje.

Pavlína Saudková by si ale prý klidně roli čtyřnásobné maminky dokázala představit. "Já bych klidně ještě rodila. Máme tři šikovné děti. A dovedu si představit, že bych jich měla více, ale nemyslím si, že je to reálné," sdělila Saudková výše zmíněnému webu. Když se ovšem její manžel ohradil, že on už další nechce, Pavlína jen suše odvětila: "Však já bych taky už nechtěla dítě s vámi."

Ačkoliv fotograf všechny své potomky miluje, výchovu nechává na své ženě. "Jan se podílí na výchově tak, že mi říká všechny výtky k dětem, pokud nějaké má, a já mám dělat prostředníka. Je kuriózní, že jim věci nedokáže říct napřímo. Jako otec je intenzivní, ale jen chvílemi. Někdy si s nimi kreslí. Má děti samozřejmě rád, ale neumí s nimi komunikovat," prozradila Pavlína. Zatímco umělec tráví většinu času u sebe v přízemí, Saudková má v domě nahoře s dětmi čtyři pokoje. "Chodí se za námi nahoru ohřát a často společně večeříme,“ vysvětlila Saudková, jak u nich funguje společné soužití.

Saudek už definitivně skončil s fotografováním a nyní se věnuje kresbám, což ho aktuálně živí. Svůj čas nejraději tráví doma a ven téměř nevychází.

Jan Saudek si užívá klidného důchodu s manželkou a dětmi