Rozchody Jana Železného: Manželce nechal dům, milenku vyhodil s dětmi na ulici

Zdroj: Profimedia

Trojnásobný olympijský vítěz je sice zvyklý celý život vyhrávat, bohužel ale jen na sportovním poli. Na tom soukromém se mu příliš nedaří. Všechny jeho dosavadní vztahy, a to i ty, ze kterých vzešly děti, totiž skončily nepříjemným rozchodem.

Vždy byl slavný, úspěšný a ženy mu padaly k nohám. Aby také ne, když třikrát získal ten nejcennější kov a přivezl nám zlatou olympijskou medaili. Také je rekordmanem v hodu oštěpem. V soukromém životě se ale Honzovi Železnému až tak nedařilo. Vztah s manželkou Martou, ani následnou milenkou Barborou, nevydržel. Jeden rozchod proběhl klidně, druhý nikoliv.

Jan Železný celý život patřil mezi nejvíce sexy české sportovce, proto je jasné, že o přízeň žen nikdy neměl nouzi. Vždy si ale své soukromí přísně střežil, tudíž se toho o jeho známostech příliš nevědělo.

Poprvé se sportovec rozvedl po dvaceti letech

Pak ale přišla Marta, do které se Jan zamiloval. V roce 1987 se vzali a zplodili dvě děti, syna Jana a dceru Kateřinu. Manželství vydrželo krásných dvacet let, pak se ale rozpadlo. Mohly za to prý Železného nevěry. V rámci rozvodu se k manželce i dětem sportovec zachoval jako gentleman. Nechal jim krásný dům u Mladé Boleslavi a sám odešel jen s osobními věcmi.

Hned po rozvodu začal žít se svou milenkou Barborou Výbornou. S tou má dceru Annu, která se narodila ještě před Železného rozvodem, a poté se jim za pár let narodila ještě další dcera. Ale ani tak vztah nevydržel a partneři šli od sebe.

Tentokrát byl ale Železný poučenější a rozhodně s prázdnou neodešel. Dokonce se rozhodl pro pravý opak a ze svého domu bývalou partnerku s dvěma dětmi vystěhoval. Ta byla zoufalá a nevěděla, kam s dětmi půjde.

Nakonec našel štěstí po boku výrazně mladší svěřenkyně

„Mám daný termín, do kdy musíme s dětmi odejít. Dům je Honzy, má s ním své záměry, ale to nechci rozebírat. Je to velmi citlivé téma,“ svěřila se tenkrát Výborná. Železného mediální zástupce Karel Tejkal se však k situaci také pro Blesk vyjádřil a naznačil, že nic není černobílé, ale že Železný nebude své osobní záležitosti řešit mediálně.

Nakonec ale Jan našel v roce 2019 štěstí po boku své svěřenkyně Andrey, která je sice o sedmadvacet let mladší než on, ale bývalý oštěpař prý věří, že tentokrát je to navždy. Proto také neváhal a mladou krásku si na nymburském atletickém stadionu vzal za manželku.