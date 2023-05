První manželství Jany Bouškové: Herec Petr Svojtka měl za sebou divokou minulost

Zdroj: profimedia

Oblíbená herečka Jana Boušková a současná manželka herce Václava Vydry se se svým prvním manželem Petrem Svojtkou seznámila v Národním divadle. Ten měl v té době za sebou problémy s marihuanou a alkoholem. O tom, že střídal ženy jak na běžícím pásu, nemluvě.

Průvodkyně oblíbené kuchařské televizní show Prostřeno a herečka Jana Boušková byla před Václavem Vydrou už jednou vdaná. Jejím prvním manželem byl herec s divokou minulostí Petr Svojtka, který v pouhých pětatřiceti letech skončil při nebezpečné zálibě pod tramvají.

Poté, co Boušková absolvovala konzervatoř, byla přijata do Národního divadla, kde figuruje neuvěřitelných pětadvacet let. Tam se také seznámila se svým budoucím manželem, Petrem Svojtkou. Petr měl pověst rebela, který střídá ženy jak ponožky, a díky jeho výkonům v posteli mu po světě běhá několik nemanželských dětí, také holdoval marihuaně a alkoholu, a v neposlední řadě byl členem KSČ.

Boušková však nic neviděla, měla růžové brýle a myslela si, že našla muže svých snů. Vše ostatní pro ni byly jen pomluvy.

První manžel trpěl depresemi a střídal ženy

"Pro mě bylo důležité, že se s ním cítím bezvadně a nezkoumala jsem, co má za sebou nebo že bych se měla něčeho bát. Mě u lidí nezajímá, jakou mají pověst,“ řekla herečka pro magazín Ona Dnes.

Přitom herec Bouškovou nejspíš nikdy opravdu nemiloval, trpěl čím dál tím většími depresemi. Nikdy se totiž pořádně nevzpamatoval z rozpadu prvního manželství s herečkou Kateřinou Macháčkovou a s tím spojené ztráty syna Petra. Ani jeho vztah s kolegyní Janou Janěkovou nedopadl dobře, tak se rozhodl ženy raději střídat a k žádné se už citově nepoutat.

Jana Boušková to ale měla jinak, po třech měsících, co ho poznala, s ním začala žít a neustále přehlížela jeho zhýralé chování, alkoholové večírky a zhulenecké nálady. Svojtka upadal čím dál tím více na dno a Boušková se těšila na společnou svatbu. Janě tehdy bylo čtyřiadvacet let a o rok později se jí narodil syn Honza.

Druhý manžel jí nadbíhal už od studia na konzervatoři

Vše skončilo v květnu 1982, kdy Svojtka spadl pod tramvaj. Vymstila se mu jeho záliba při níž si sedal na spoj mezi tramvajemi a tak jezdil. Bohužel byl často pod vlivem alkoholu a jednou se na nebezpečném místě neudržel, spadl pod tramvaj a zemřel.

Boušková se zhroutila, prodala byt v Praze a přestěhovala se i se synem k rodičům na vesnici. Rok a půl trvalo, než se znovu otevřela světu. Konečně přestala odolávat svému spolužákovi z konzervatoře, který ji miloval dlouhá léta, Václavu Vydrovi.

Dlouhých třiadvacet let trvalo, než se pár postavil před oltář. Nikdy spolu neměli ze zdravotních důvodů dítě, Václav ale Honzu vychovával, jako by byl jeho. A nejen Honzu, ale i neteř Terezu, které se Jana ujala, protože byla její maminka těžce nemocná. Pár spolu žije už neuvěřitelných čtyřicet let a patří mezi nejharmoničtější dvojice českého showbyznysu.

"Hádáme se v zásadě jen o maličkostech, které pro život nejsou důležité. To jsou takové drobnosti, které by možná vlastně ani nemusely být," prozradil pro ŽivotvČesku Václav Vydra, na kterém je vidět, jak svou ženu z celého srdce miluje.