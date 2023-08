Jana Šulcová udělala před smrtí vstřícní krok: Víznera si pustila zpět do života

Zdroj: Profimedia

Pro Janu Šulcovou byl rozvod s Oldřichem Víznerem nejbolestivějším životním obdobím. Herečka tehdy dokonce propadla alkoholu a lékům a zradu manželovi nemohla dlouhé roky odpustit. Nakonec ho ale hvězda filmu S tebou mě baví svět vzala na milost a poslední měsíce před její smrtí se začali bývalí manželé opět stýkat.

Že Jana Šulcová a Oldřich Vízner opět navázali kontakt potvrdilo včetně samotné herečky i několik lidí z jejího okolí, mimo jiné dcera Rozálie. Vízner měl dokonce svoji bývalou ženu navštěvovat i v posledních měsících jejího života. Hvězda kvůli zdravotním potížím prakticky nevycházela z domu a společnost životní lásky tak velmi ocenila.

Vízner se ukázal u Šulcové ve Vokovicích i loni o Vánocích. "I když ne jako partneři, ale přátelé a nerozhádaní rodiče dvou dospělých dcer," okomentovala vztah dvojice pro Blesk kamarádka herečky.

"Ve spokojené harmonické rodině spolu začali žít Vízner, jeho expřítelkyně Vendulka Křížová a občas i Jana. Všichni se společně starali o kupu dětí," dodala známá Šulcové. Obnovený vztah ostatně opěvovala i sama herečka. Máme úžasný vztah. Vzájemně si hlídáme děti a jezdíme společně na dovolené. Jsem vlastně taková nevlastní máma jejich dětí, které ráda hlídám," pěla Jana na svého ex i jeho manželku samou chválu.

Nic proti sobě s Oldřichem nemáme

Dlouhé roky se nemohla Jana Šulcová přenést přes zradu manžela. "Už jsem se přes to ale dostala. My proti sobě s Oldřichem nic nemáme – a to říkám upřímně. Tehdy jsem si poplakala, ale pak jsem se přes všechno přenesla. Život má různé etapy. Teď žijeme všichni spolu – chodím k nim na obědy, slavíme spolu narozeniny, neustále se scházíme," pochlubila se herečka loni výše zmíněnému webu.

"Pak mám tři vlastní vnoučata a tři nevlastní děti. A vlastně ještě Viktorku, kterou měl Oldřich v dalším manželství," radovala se Šulcová z rozšíření rodiny. Na zlepšení vztahu mezi Šulcovou a Víznerem měly hlavní zásluhu jejich dvě dcery.

Jana Šulcová zemřela v pátek 28.08.2023 ve svém domě v pražských Vokovicích, kde zkolabovala před zraky svých nejbližších. "Najednou byla pryč… Snažili jsme se zavolat záchranáře, ale ti už jí nedokázali pomoci," popsala děsivé okamžiky v Nedělním Blesku Rozálie Víznerová a dodala, že příčinou smrti bylo nejspíš srdeční selhání.