Těžký život Jany Šulcové: Zrada milovaného muže, závislost i těžké nemoci

Zdroj: Daniel Cernovsky / CNC / Profimedia

Do hereckého nebe odešla další hvězda českého showbyznysu, Jana Šulcová. Oblíbená umělkyně, která zemřela ve věku 76 let, neměla zrovna jednoduchý život. Zažila zradu v lásce, propadla závislosti na alkoholu a poslední roky bojovala s vážnými zdravotními problémy.

Jana Šulcová věřila, že její láska s Oldřichem Víznerem vydrží celý život. Herecké dvojici se narodily dvě dcery, Tereza a Rozálie a jejich vztah navenek působil idylicky.

Vízner měl ale slabost pro ženy a začal Šulcovou podvádět. Mezi jeho milenky patřila mimo jiné kolegyně z branže Evelyna Steimarová.

Herečka svému muži zálety dlouhodobě trpěla, jelikož udržet manželství pro ni bylo na prvním místě. O to větší pro ní bylo zklamání, když Vízner rodinu opustil, když se zamiloval do o pětadvacet let mladší herečky Vendulky Křížové. Pro Janu to byla obrovská zrada a šok, ze kterého se nemohla vzpamatovat. Tehdy začala propadat závislosti na alkoholu v kombinaci s antidepresivy. "Když jsem se rozvedla s Oldřichem Víznerem, měla jsem osm let deprese. Bylo mně v té době čtyřicet, měli jsme dospívající dcery a odešla jsem od divadla, už to samo o sobě bylo na sebevraždu. Byla jsem u nejlepšího psychoanalytika, ale nepomohl mi. Člověk si čas po rozchodu musí odžít," svěřila se Šulcová v rozhovoru pro Blesk pro ženy.

Ty řeči mě zničily

Nejtěžší životní období nakonec pomohly Janě Šulcové překonat dcery. Díky nim začala hvězda abstinovat, závislost si ale bohužel vybrala svou daň. "Lékaři mě kvůli problémům se žlučníkem, slinivkou a slezinou dávali pětiprocentní šanci na přežití. Podstoupila jsem velmi těžký zákrok. Měla jsem strach, že to nepřežiju. Jenže já jsem pevnej poválčenej materiál a dobře to dopadlo. Sotva jsem se z toho vyhrabala, objevila se štítná žláza a musela jsem na další operaci," řekla herečka webu Prima Ženy.

Silné léky tehdy hvězdě poškodily oči. "Oko mi museli celé vyndat a zase nandat. Logicky zůstalo větší, takže pár měsíců po operaci to vypadalo otřesně," popsala Šulcová s tím, že následné spekulace ohledně jejího zdraví jí opět dostaly na dno. "Začalo se říkat, že jsem po plastice víček a že opět piju. Ty řeči mě zničily. Musela jsem vyhledat pomoc u odborníků," přiznala hvězda filmu S tebou mě baví svět.

Další tragédií v životě Šulcové byla předčasná smrt jejich rodičů. "Tatínek zemřel, když mi bylo dvacet. Nakazil se žloutenkou, lékařka to ale nepoznala a léčila ho s bronchitidou. Nedržel tím pádem dietu a ztvrdla mu játra. Táta byl přitom sportovec, který se v životě nedotkl alkoholu. Maminka odešla, když mi bylo osmadvacet. Nečekaně se u ní objevila plicní embolie," přiblížila před lety svůj příběh.

Před pěti lety po pádu na náledí začalo Janu Šulcovou opět trápit zdraví. "Můj starý dobrý známý doktor Krůta mi udělal magnetickou rezonanci a všechna další vyšetření a zjistil, že mám v páteři zúžený nějaký kanálek," postěžovala si deníku ahaonline.cz na bolesti zad. Herečka nesla těžce také pandemii koronaviru, která ji na několik měsíců uvěznila v jejím domě a připravila ji o milovanou práci.

Jana Šulcová neměla v životě zrovna na růžích ustláno

Zdroj: Profimedia