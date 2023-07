Janeček se tetelí blahem: Speciální narozeninové přání od manželky Lilie

Zdroj: Profimedia

Český miliardář, podnikatel, vizionář, kandidát na prezidenta, manžel a tatínek Karel Janeček slaví životní jubileum. Je mu už padesát let. A i když se na svůj věk evidentně necítí a právě propařil několik dní na festivalu, je více než jasné, že je po boku manželky Lilii vyklidněnější a spokojenější než kdy dřív.

Miliardář Karel Janeček se narodil 26. července 1973, tudíž v dnešních dnech slaví velké životní jubileum. Půl století. Jak politický vizionář a matematik tento důležitý milník ve svém životě prožívá? Co dostal od přátel a co mu přeje do dalších let manželka Lilia?

Podnikatel Karel Janeček se do povědomí Čechů dostal nejen svými eskapádami se ženami či kontroverzními názory, ale také účastí v reality show z roku 2020 Miliardář mezi námi. Janeček chtěl navíc kandidovat na prezidenta, ale bohužel jeho snaha neskončila dobře. Po přepočítání hlasů se přišlo na to, že jich nemá pro kandidaturu dostatečné množství.

O tom, že je Janeček chytrý, i když se všem jeho metody nemusí zamlouvat, nemůže být pochyb. Přece jen titul MBA na Bradley University či Ph. D. na Carnegie Mellon University v americkém Pittsburghu jen tak někdo nezíská. Karel v roce 1997 také vystudoval obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky na Karlově univerzitě.

Janeček miluje adrenalin, ale také sebevzdělávání

Vydal několik publikací a od roku 2000 obchoduje na burze. Spoluvlastní společnost RSJ a je dlouholetým podporovatelem vědy a výzkumu. V roce 2011 založil s Janem Krausem a Stanislavem Bernardem Nadační fond proti korupci a o rok později ještě Nadační fond pomoci, který pomáhá obětem podvodů.

Ve volném čase se věnuje sportovní gymnastice a parašutismu. Míval také slabost pro modelky. Jednou z nich byla i vítězka Miss České republiky z roku 2004 Jana Doležalová, která mu dala kopačky poté, co se veřejně dozvěděla, že není v jeho životě jedinou ženou.

Se svou první manželkou Michaelou má dvě dcery, Viktorii a Amálii. S další manželkou Mariem Mhadhbi má syna Karla Yanise Nur. V roce 2021 si vzal svou třetí manželku, Lilii Khousnoutdinovou. A s tou to zatím vypadá, že Karel konečně našel tu pravou. Lilia mu porodila dceru Isabelu a syna Karla George.

S Lilií si miliardář užívá krásy rodinného života

Až s ní si Janeček začal konečně užívat rodinného života a jak to vypadá, svědčí mu to. Rodiče si ale umí udělat i čas jen sami na sebe a na zábavu. Předvedli to hned zkraje letošních prázdnin.

"Aktuálně léto trávíme na Colours of Ostrava, ale chystáme se samozřejmě hlavně na chill s dětmi na zahradě. Máme v plánu i nějaké cesty, ale hlavně nám jde o to, že v létě máme šňůru narozeninových oslav celé rodiny," prozradila redakci kafe.cz před pár dny plány na prázdniny Lilia.

A s oslavami už evidentně začali. Jako každý rok oficiálně oslavili společně narozeniny na Žofíně, kde se setkali s přáteli a užili si jejich společnost. Na konci července pak plánují další oslavu, která ale bude už pouze v úzkém kruhu rodinném. Karel na ní dostane ke svým padesátinám umělecká díla z Faerských ostrovů. Jinak si ale na dárky nepotrpí a většinou si tak partneři k narozeninám nic nedávají.

A co by mu jeho manželka popřála do dalších let?

"Popřála bych my samozřejmě hlavně zdraví, dobrou náladu, úspěchy v práci, a taky, ať je z něj větší dobrodruh a začne víc cestovat! Cestuji příliš často sama, jelikož mám úplně jinou představu o tom, kolik času je normální trávit nomádstvim a on mi pak na cestách chybí," směje se Lilia, která by neměnila a považuje Janečka za svého osudového muže.