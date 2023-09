Jaromír Soukup se po rozchodu s Hanychovou vypařil: Nechodí ani do práce

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová o víkendu potvrdila to, co už všímaví fanoušci dávno věděli. Její vztah s Jaromírem Soukupem je minulostí. Influencerka se s mediálním magnátem rozešla po romantické dovolené ve Španělsku, kde trávila s dětmi a partnerem celé léto, po návratu ale bylo veliké lásky konec. Zatímco dcera Veroniky Žilkové je na sociálních sítích stále aktivní, majitel TV Barrandov nese rozchod těžce a raději se uklidil z očí veřejnosti.

O rozchodu Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa se spekulovalo již několik týdnů. Hrdličky se měly údajně během dovolené v Marbelle pohádat natolik, že se rozhodly vztah ze dne na den ukončit. Po návratu do Čech pak trojnásobná maminka tvrdila, že vše v naprostém pořádku, jen si potřebuje od svého partnera nějaký čas odpočinout.

Tehdy už málokdo věřil, že by vztah měl šance na další budoucnost, což záhy potvrdila sama Hanychová v prohlášení na Instagramu. "Je něco, co vám jako své instarodině dlužím říct jako první. Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál," rozepsala se Agáta.

"Rozešli jsem se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období," dodala influencerka a v závěru pak poděkovala Soukupovi za dceru a přátelský rozchod. "Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózy," uzavřela Hanychová.

Soukup mlčí

Zatímco Agáta Hanychová se rozhodla bolestivé období sdílet s fanoušky, Jaromír Soukup o rozchodu zatím neřekl ani slovo a zdržuje se i sociálním sítím. Tam se naposledy přihlásil s informací, že ho cestou z práce přepadla zásahová jednotka. V anonymním udání, které přišlo na policii například stálo, že má být Soukup namočený do prodeje drog, které měl dokonce převážet v autě a sám měl být pod vlivem návykových látek.

"Neuvěříte, co se mi včera stalo. Když jsem se večer vracel po dvanácti hodinách práce z kanceláře domů, po dni, co byla bulvární média plná nějakého mého rozchodu s Agátou, asi pět set metrů před domem na mě houkne policejní auto, ať zastavím," mlžil tehdy ještě Jaromír Soukup o svém rozchodu s Hanychovou. "Na místě byla připravena zásahová jednotka, z vozu vyskákali čtyři po zuby ozbrojení policisté. Legitimovali mě a ptali se, zda jsem ochotný podstoupit test na drogy a alkohol. Víte, já jsem nikdy v životě žádnou drogu nevzal, ani nevezmu, nikdy. Proto mi to přišlo naprosto absurdní. O mně je známo, že drogy zásadně nesnáším,“ vysvětlil mediální magnát s tím, že testy na omamné látky na místě podstoupil.

K rozchodu s Agátou Hanychovou se ale Soukup zatím vyjadřovat nechce. Nejen, že mlčí na sociálních sítích, k zastižení nebyl ani v práci, kde běžně tráví téměř veškerý svůj čas. Jeho parkovací místo podle informací štábu TV Nova zelo v neděli odpoledne prázdnotou. Kde ovšem miliardář léčí své bolavé srdíčko, zatím není jasné. V kuloárech se šušká o návratu k ženě, s níž měl být v minulosti spojován. O koho se jedná a zda je informace pravdivá ale zůstává záhadou.

