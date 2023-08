Soukup reaguje na stížnosti zaměstnanců: Toaleťák mají vedle v Lidlu, vzkazuje

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup na sebe poslední dobou strhává pozornost nejen díky vztahu s inlfuencerkou Agátou Hanychovou, ale také s dluhy jeho firem. Majitel TV Barrandov se potýká s milionovými dluhy a na začátku roku musel dokonce zastavit byt své dcery, aby vyplatil věřitele. Nyní navíc vyplouvají na povrch věci, ze kterých nejspíš miliardář nebude mít radost.

Jaromír Soukup založil v roce 1991 mediální agenturu Médea, které je majoritním vlastníkem. Ta vlastní v Česku a na Slovensku řadu dceřiných firem zabývajících se poradenstvím, výzkumem trhu nebo působením na veřejnosti (Public Relations, PR). V roce 2000 si pak podnikatel pořídil ještě vydavatelství Empresa Media.

V posledních letech je Soukup známý hlavně moderováním řady svých pořadů v televizi Barrandov, kterou jeho firma Empresa Media ovládla v únoru 2013. Empresa Media vydává mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv.

Do Soukupových společností Empresa Media a Médea v září 2015 majetkově vstoupila čínská investiční skupina CEFC, svůj akcionářský podíl Soukupovi vrátila o rok později. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že Soukupovi byznys skvěle šlape a vynáší mu miliony, opak je pravdou. Vrcholem všeho má být ale jeho chování vůči zaměstnancům.

Střihačům neplatí nikdy, toaletní papír si zaměstnanci nosí sami

"Střihačům, což jsou externí zaměstnanci, Soukup neplatí nikdy. Neznám jediného střihače, který by za celou dobu fungování TV Barrandov dostal zaplaceno normálně, nebo nedejbůh ještě v termínu," svěřila se bývalá zaměstnankyně Jaromíra Soukupa Barbora Poláková webu Extra. Dle svých slov odešla z televize na vlastní žádost před třemi měsíci a pro mediálního magnáta pracovala tři roky v oddělení denního vysílacího programu.

"Ale to jen proto, že mezitím byl covid, a tak jsem byla dlouho na home office, jinak bych v tak toxickém prostředí tak dlouho nezůstala," šokovala Poláková a dodala, že v budově dokonce nebyly ani základní hygienické potřeby, jako je toaletní papír. "Nosili jsme si ho z domova sami. Lidé jsou pro pana Soukupa absolutní onuce. Toaletní papír ale není jediná věc. Třeba se tam ani netopilo v zimě. Nikdo nevěděl proč. Byl prosinec, ukrutná zima, a na Barrandově neběželo topení. Nakonec to nadřízení bagatelizovali vtípky, že prý si vezmeme víc svetrů a budeme běhat kolem budovy," nebrala si Bára s bývalým šéfem servítky.

Nejvíce ale zaměstnancům hnulo žlučí, když se Jaromír Soukup dal dohromady s Agátou Hanychovou a věnoval jí vlastní pořad. Influencerka totiž měla naprosto jiné podmínky než ostatní lidé v budově. "Když přišla Agáta, dostala všechno svoje. Firma sice neměla na nic peníze, ale paní Hanychová dostala auto, bodyguarda, ale i maskérku, jakou si řekla. On svoje osobní peníze evidentně má a je možné, že je různě přelévá mezi firmami. Myslím si, že Soukup na Agátu nahrál klasickou iluzi, že o ni bude postaráno jako o princeznu, takže dostala všechno, co chtěla. Aby ne, když "starému pánovi" se jí zachtělo," doplnila jízlivě Poláková. Dále pak poznamenala, že zažila celkem šest různých pořadů s Hanychovou, které se zase po pár dílech zrušily. "Sledovanost u všech pořadů byla zoufalá. Cílovka TV Barrandova jsou z 90 % ženy 60-70 let a víc. Takže když jim tam dali pořad o Agátě a Instagramu nebo s nějakými influencerkami, tak je to vůbec nezajímalo," uzavřela bývalá zaměstnankyně Soukupa.

Netrvalo ovšem dlouho a Jaromír Soukup se ke slovům Báry vyjádřil na svém Instagramu. "Takže takhle. Televize nemá vlastní vytápění, jsme připojeni na dálkové vytápění a o topné sezóně nerozhodujeme. Toaleťák mívají vedle v Lidlu, ale budu osobně kontrolovat všechny hajzlíky a kdyžtak tam skočím osobně. Agáta má devět bodyguardů, někdy i třináct," dodal miliardář ironicky a u příspěvku raději vypnul komentáře.

