Faltýnkova krásná manželka Martina klame tělem: Její věk by uhodl málokdo

Zdroj: Profimedia

Jaroslav Faltýnek prožívá ty vůbec nejšťastnější chvíle. Po několika letech randění se konečně oženil se svou půvabnou partnerkou Martinou Plézelovou. A nutno říct, že si na další cestu životem vybral dokonalou parťačku. Martina je totiž nejen krásná, ale také nadaná a pracovitá.

Nejdříve společné bydlení, pak zásnuby a teď konečně svatba. Poslanec Jaroslav Faltýnek do toho praštil o oženil se s o několik let mladší partnerkou Martinou Plézelovou. A na jejich svatbě nesměla chybět celá řada jejich nejbližších i významných politiků. Na to, jak si Faltýnek a Plézelová řekli své „ano”, se přišli podívat například Andrej Babiš se svou manželkou Monikou, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec anebo šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Dlouholetá známost

Jedenašedesátiletý Faltýnek se poznal se svou vyvolenou už před šesti lety. Vůbec poprvé se po boku o patnáct let mladší krásky objevil v roce 2017 na karlovarském filmovém festivalu, kde se od sebe nehnuli na krok. V rozhovoru pro Blesk pak prozradil, že se poznali přes kamaráda. „Seznámil nás v restauraci. Je skvělá a hodná,” pěl tehdy ódy na půvabnou blondýnku.

Martina Plézelová ovšem i nyní zůstává poněkud záhadou. Na sociálních sítích nevystupuje a své soukromí si velmi hlídá. Rozhodně se ale ví, že je velmi úspěšná a schopná vydělat velké peníze.

Společné bydlení

O tom se ostatně mohli všichni přesvědčit už před třemi lety, když se Faltýnek a jeho partnerka rozhodli pořídit si luxusní byt v pražském Podolí. Ten si předtím pouze pronajímali, nemovitost se jim ale zalíbila natolik, že ji chtěli vlastnit. A o levnou koupi rozhodně nešlo. Podle Aha! za byt o velikosti 4+kk o celkové rozloze 209 metrů čtverečních zaplatili 25 milionů korun. Z Faltýnkovy kapsy šlo na bydlení více než 16 milionů korun. Zbytek pak doplatila právě jeho partnerka.