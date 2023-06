Jessica Šlégrová chystá svatbu: Budoucí manžel má s jejím otcem hodně společného

Zdroj: Profimedia

Legendární hokejista Jiří Šlégr se má na co těšit. Jeho půvabná dcera Jessica se bude vdávat. Třiadvacetiletá kadeřnice řekla „ano” mladému hokejistovi Marku Havlíkovi. Pár se zasnoubil v exotické Dubaji.

Mladičká brunetka má na svém Instagramu více než tři tisíce sledujících. Její profil je našlapaný odvážnými snímky. Nápadníci mají už ale smůlu, na svých stories se pochlubila zásnubním prstýnkem s komentářem: „Řekla jsem ano”.

Kariéra modelky

I když se Jessica živí jako kadeřnice, snaží se prorazit i ve světě modelingu. Není to tak dávno, co bojovala o korunku v soutěži Miss Czech Republic. Dcera slavného hokejisty vypadla v TOP 20. Pro všechny to bylo obrovské překvapení. Do soutěže ji totiž pozvala samotná ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko. Při dalších krocích v kariéře modelky jí mohou pomoci rady její macechy Lucie Šlégrové, ta získala korunku Miss v roce 2005. Tehdy jako ještě Lucie Králová byla přední českou modelkou.

Matka divoška

Talentovaná Jessica to neměla v pubertě vůbec jednoduché. Po rozvodu rodičů se rozhodla, že chce žít se svým otcem. Její matka Kateřina si procházela velmi divokým obdobím. Exmanželka Šlégra podle eXtra.cz střídala muže jak na běžícím páse. Čerstvě po oznámení rozvodu si dokonce našla o čtrnáct let mladšího milence.

Jiří se s Kateřinou kvůli jejímu životnímu stylu sem tam i pohádal. Přes čáru pro něj bylo, když vzala třináctiletou Jessicu do baru. "S Kateřinou si to samozřejmě vyřeším. Jestliže byla pozdě večer na párty, tak s tím nesouhlasím. Pořád jí je teprve třináct let,“ prozradil tehdy pro Aha! hokejista.