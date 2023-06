Muži Jiřiny Bohdalové: Třetí svatbu zazdila kvůli obrovskému zklamání

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová za svůj život prožila několika vážných vztahů, v mužích se ale zklamala. Herečka byla dvakrát vdaná, potřetí ji ale před oltář už nikdo nedostal.

Jiřinka Bohdalová je hvězdou filmového plátna již déle než šedesát let a díky své píli a talentu se stala jednou z nejvíce žádaných celebrit u nás.

I v pokročilém věku je Bohdalová plná energie a rozhodně se nechystá do důchodu. K mladistvému vzhledu přispívá mimo jiné i o mnoho let mladší milenec, miliardář Lubomír Focko, se kterým tvoří pár už dlouhé roky. Ačkoliv hrdličky svůj vztah v minulosti tajily, movitý podnikatel šel nedávno s pravdou ven a přiznal, že k sobě s herečkou chovají hlubší city.

V minulosti ale zažila Bohdalová i velké zklamání v lásce, které se s ní táhlo několik let.

Chlapa jí vyfoukla Gregorová

Jiřina Bohdalová si v mládí velice přála studovat DAMU, na školu se ale nedostala po maturitě proto působila jako učitelka v mateřské škole v Ostravě, kde se seznámila se svou první velkou láskou. Vědec a geofyzik Břetislav Staš byl pro hvězdu nejen skvělým manželem, ale i báječným otcem pro jejich dceru Simonu Stašovou, která je též úspěšnou herečkou. Dvojice spolu prožila několik šťastných let, jejich vztah časem ale zevšedněl, a proto se manželé nakonec přátelsky rozešli.

Krátce poté potkala Bohdalová dalšího osudového muže, herce Radka Brzobohatého. S ním Jiřinka vydržela dlouhých dvanáct let a dodnes kolují různé historky o jejich bouřlivém soužití. Nakonec druhé manželství ztroskotalo na nevěře. Bohdalová byla do svého muže po uši zamilovaná, on se ale nechal zlákat kouzlem jiné herečky.

Brzobohatý odjel v roce 1980 točit film Noční jezdci do Tater, kde se na place seznámil s Hanou Gregorovou, která mu pomotala hlavu a kvůli ní nakonec Bohdalovou ze dne na den opustil. Pro Jiřinku to bylo obrovské zklamání, ze kterého se nemohla několik let vzpamatovat. S Brzobohatým nechtěla mít nic společného, odmítala s ním točit společné filmy, a v rozhovorech jeho jméno nesměl nikdo ani zmínit. Nakonec se bývalí manželé před kamerou sešli ve snímku Vrásky z Lásky, který měl premiéru krátce předtím, než umělec zemřel.

Bohdalová pak několik let nechtěla o mužích ani slyšet a o svém soukromí příliš nehovoří. Kvůli špatným zkušenostem hvězda dlouhé roky popírala i vztah s Lubomírem Fockem. Podnikatel své city veřejně přiznal teprve před dvěma lety v knize Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová. Ačkoliv je "Nesmrtelná teta" po boku fešného miliardáře velice šťastná, před oltář už se do třetice zlákat nenechala.

Bohdalovou v poslední době trápily zdravotní problémy