Jiřina Bohdalová je opět ve formě: Brzy se vrátí na divadelní prkna

Herečka Jiřina Bohdalová je po loňských zdravotních potížích konečně zpět ve formě a vrací se na divadelní prkna. Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský potvrdil, že s herečkou počítají už od konce října ve hře Gin Game.

Jiřina Bohdalová loni doslova utekla hrobníkovi z lopaty a svým zdravotním stavem vyděsila nejbližší i fanoušci. Nyní je ale hvězda opět ve skvělé formě a už za pár týdnů jí čeká návrat do Divadla Na Jezerce, že se herečka na jeviště vrátí už na podzim.

"Zatím předpokládám, že se paní Bohdalová do divadla vrátí. Myslím, že koncem října už je naplánované představení. 28. října by měla hrát Na Jezerce Gin Game," sdělil redakci TN.cz ředitel divadla Jan Hrušínský.

Bohdalová odehraje představení téměř po roční pauze a představení Gin Game, ve kterém vystupuje po boku Milana Kňažka je již vyprodané.

O návratu na pódia zatím mlčí

Jiřina Bohdalová na konci roku 2022 skončila v nemocnici. Tehdy si veřejnost myslela, že se herečka potýkala s chřipkou a prasklým obratlem. Později vyšlo najevo, že diagnóza byla mnohem závažnější. Bohdalová prodělala plicní embolii a v péči lékařů bojovala o život.

"Měla jsem velké problémy. Plicní embolii," svěřila se národem milovaná hvězda v pořadu Showtime s tím, že je velice vděčná primáři pražské Nemocnice Na Homolce Petru Neužilovi. "Já tomu říkám, že mě vyškráb. Takže mu ještě jednou děkuji," dodala Jiřinka. Příčinou plicní embolie byly předchozí zdravotní problémy. Bohdalová si totiž v loni v listopadu bolestivě hnula páteří a kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzi. Jistý čas kvůli chřipce strávila na kapačkách. "Ta páteř byla ten spouštěcí mechanismus, protože se nemohla pořádně hýbat, neměla kondici, trpěla bolestí. My jsme to řešili s neurology. Ale bohužel to vedlo k té plicní embolii," vysvětlil profesor Neužil.

Ačkoliv Jan Hrušínský už návrat herečky oficiálně potvrdil, ona sama zatím nechce poskytovat žádné informace. "Já vám na to teď odpovídat nebudu," odpověděla Bohdalová redaktorům TV Nova.

Jiřina Bohdalová o svém návratu do divadla zatím mlží