Plicní embolie ji málem zabila: Co odstartovalo problémy Bohdalové?

Jiřina Bohdalová poslední měsíce bojovala s vážnými zdravotními problémy. Herečka však nic neřekla a v tichosti překonala vážnou diagnózou, kvůli které doslova utekla hrobníkovi z lopaty. Nyní ale jediná dcera herečky Simona Stašová přinesla skvělé zprávy, její mamince už se daří mnohem lépe.

Jiřina Bohdalová minulý rok vyděsila své nejbližší i fanoušky, když náhle skončila v rukách lékařů. Skutečné důvody hospitalizace herečka dlouhé měsíce tajila a téměř po půl roce šla s pravdou ven.

"Měla jsem velké problémy. Plicní embolii," svěřila se Bohdalová v pořadu Showtime. "Byla velmi těžce nemocná. Začátkem roku 2023 byly dva týdny, kdy jsme o ni bojovali, prošla určitým peklem. Podařilo se nám ji dostat z kritického stavu. Dva týdny bojovala o život," doplnil informace o zdravotním stavu hvězdy primář Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Vážnější zdravotní problémy původně odstartovaly problémy s páteří. Z důvodu zlomeného obratle se totiž Bohdalová nemohla pořádně hýbat a neměla kondici. Kvůli chřipce pak strávila jistý čas v nemocnici na kapačkách.

Daří se jí výborně

Aby toho nebylo málo, před nedávnem měla Jiřina Bohdalová další nepříjemný úraz. V noci spadla u sebe doma z postele a bolestivně si narazila obě kolena.

Naštěstí se jí nestalo nic horšího a podle vyjádření Simony Stašové se její zdravotní stav rychle zlepšuje. "Daří se jí výborně, zaplaťpánbůh. Každý den si voláme, pětkrát týdně se vídáme. Moji synové jí pomáhají. Je to kočka. Ona to nevzdává, což je bezvadný. Pořád pracuje a je to ženská, která miluje život. Má ráda společnost, není jí zatěžko, když jí někdo řekne: Přijď támhle pokřtít knihu," sdělila dcera herečky webu Expres.

Jedním z hlavních hnacích motorů slavné herečky je prý mimo jiné i její povaha. Slovo lenost totiž nemá Jiřinka ve slovníku, a to ani ve svých požehnaných 92 letech. "Máma hlavně není líná. Žádný bačkory! Pořád vrtulku a škrtat pod kotlem," uzavřela Stašová.

Národem milovaná Nesmrtelná teta je stále plná životního elánu