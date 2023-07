Vztah plný bolesti a péče: Jitka Molavcová a Alfred Strejček jsou konečně svoji

Zdroj: Profimedia

Jitka Molavcová a Alfred Strejček si po dvaceti letech vztahu řekli své ANO. Svatba proběhla na zahradě resortu v Prosečnici, kde se o herce upoutaného po nemoci na vozík starají. Zpěvačka a herečka při svém partnerovi stála v dobrém i ve zlém a jejich život se zásadně změnil v roce 2017, když Strejček ze dne na den ochrnul.

Jitka Molavcová se s Alfredem Strejčkem seznámila před třiceti lety, jiskra mezi nimi ale přeskočila až o mnoho let později. Jejich vztah byl dlouho pouze pracovní, z přátelství se ale vyklubala láska, která překonala i bolestivé překážky.

"Bylo to sedmadvacátého října roku 2017. Najednou telefon, já jela v tramvaji a on mi říká – Jituško, pomoz mi… Jeli jsme do motolské nemocnice a tam už si ho nechali. Řekli mi, kdybyste přijeli o deset minut později, tak by bylo pozdě," zavzpomínala hvězda v dokumentu Klaunka na okamžik, který změnil život jí i jejímu partnerovi.

"Ano, Jituška mi zachránila život – a to se nezapomíná," potvrdil Strejček v životopisném dokumentu o Molavcové.

Vzácný Guillain-Barrého syndrom

Alfred Strejček byl aktivním sportovcerm a dokonce běhal maratony, v říjnu 2017 ale náhle ochrnul. Partner Jitky Molavcové si šel jako obvykle zaběhat do pražské Stromovky, v noci ho ovšem začalo brnět na nehtech, na rukou i nohou a ráno nebyl schopen vstát z postele. Jeho organismus napadl virus, kvůli němuž se u něj projevil takzvaný Guillain-Barrého syndrom. Jedná se o vzácné zánětlivé onemocnění postihující nervovou soustavu.

Od té doby je Strejček upoutaný na invalidním vozíku a žije v prosečnickém sanatoriu Šarlota na Benešovsku, kde se o něj starají. Ani hendicap ale lásku Molavcové a Strejčka nenarušil a dvojice se rozhodla svůj dvacet let trvající vztah zpečetit svatbou.



Herečka byla poprvé vdaná za spisovatele Jana Petráně, s nímž se po třiceti letech rozvedla v roce 2003. Pro Alfred to už byla v pořadí třetí veselka. Poprvé šel k oltáři s kolegyní Consuelou Morávkovou, která v roce 1979 emigrovala do Velké Británie. Podruhé se oženil s atletkou, olympioničkou ve skoku dalekém, Jarmilou Nygrýnovou. Ta v roce 1999 zemřela na rakovinu. Jejich společné dvě dcery tak musel Strejček vychovat sám.