Blízký přítel a mecenáš vzpomíná na Gotta: Popadl mě kolem krku a začal plakat

Podnikatel, mecenáš a severoamerický manažer Karla Gotta, Jiří George Suchánek, se poprvé od pohřbu vrátil na skok do České republiky. Během svého výletu se chystá nejen k hrobu Mistra, ale také za vdovou Ivanou Gottovou.

Jiří George Suchánek nebyl v Čechách od roku 2019, kdy se konalo poslední rozloučení s Karlem Gottem. "Byl ten šílený covid a prostě to nešlo. Jsem rád, že je tohle za námi," svěřil se manažer známého zpěváka Blesku. Při pobytu v Praze plánuje podnikatel navštívit hrob Gotta a jeho manželku Ivanu, s níž je pravidelně v kontaktu.

"Chceme se s manželkou vidět s kamarády, pojedeme taky na Moravu. A hlavně chci zajít ke Karlovu hrobu na Malvazinkách a za Ivanou. Jsme pravidelně v kontaktu, teď bych s ní a Olgou Špátovou chtěl vyřešit, zda mají nějakou kopii dokumentu o Kájovi, kterou bych chtěl pustit krajanům v New Yorku," plánuje Suchánek. "Jestli už je dokument na DVD, vezmu ho za oceán. Ještě to musíme kvůli právům pořešit s Bontonfilmem," doplnil Gottův spolupracovník a přítel.

Suchánek mimo jiné popsal i poslední setkání s Karlem Gottem, které proběhlo dva roky před jeho smrtí. "Já si myslím, že to byl někdy rok 2017, to byla v Praze výstava na lodi Gott, My Life, na které jsme se byli podívat. Věděl jsem, že už na tom Karel není nejlépe, takže jsem ho nechtěl otravovat. A najednou mi zvoní telefon, na displeji se objevil František Jirásek, Kájův fotograf. Zvedl jsem hovor a říkám: Ahoj, Fando! A tam se ozval Karel a prohlásil: Ty jsi teda kamarád!" zavzpomínal manažer, který je stále ze smrti Gotta zdrcený.

Charlottka pořád říkala, že Amerika je její sen

"Setkání proběhlo velmi přátelsky. Charlottka pořád říkala, že Amerika je její sen. Bylo to moc milé a seděli jsme někdy do půlnoci. Ivana mi pak nabízela, že mne doprovodí ven, ale Karel jí řekl, že půjde on. Rozloučili jsme se u dveří, já si zavolal výtah a on do něj najednou nastoupil a jel se mnou dolů. Vystoupili jsme na ulici a ještě dalších čtyřicet minut jsme si povídali. Bylo něco málo po jedné hodině, on se najednou rozhlédl na obě strany, popadl mě kolem krku a začal plakat…," rozplakal se Jiří George Suchánek při povídání o Gottovi.

"To bylo moc silné. Plakal jsem taky a Karel mi říká: Víš, Jirko, my jsme přece kamarádi, celé ty roky. Co my jsme toho zažili… Viděl jsem, že není v pořádku. Co krok, to bolesti. Tušil jsem proto, že to může být naposledy, co se vidíme," dodal podnikatel zlomeně.

"Karel zemřel a s ním kus mého života. Velmi mi chybí a myslím si, že i většině české společnosti. Pouštím si pravidelně jeho hudbu. A vzpomínám na to hezké, co jsme spolu zažili. Třeba na to, když v druhé polovině 50. let vystupoval s naší kapelou a používal pseudonym František Matějíček. Já jsem to pak někde prozradil a on mi za to vyhuboval," uzavřel Suchánek.

Gott měl se Suchánkem velice přátelský vztahZdroj: Profimedia