Karel Kovář alias Kovy: Romantické zásnuby s přítelem ve Skotsku

Zdroj: Profimedia

Karel Kovář alis jako Kovy se na sociálních sítích pochlubil radostnou novinou. Po třech letech vztahu se zasnoubil se svým partnerem, stylistou Miroslavem Romanivem. Youtubera zahrnuli gratulacemi nejen fanoušci, ale také slavní kolegové z branže.

Karel Kovář přidal snímek, na kterém se pochlubil zásnubním prstenem. "Myšlenkami stále tam, kde jsem řekl ano společnému životu s Mírou," okomentoval Kovy romantickou událost. Jeho budoucím manželem je stylista Miroslav Romaniv a své "ano" si hrdličky řekly ve Skotsku, kam odjeli na dovolenou.

U příspěvku na Instagramu se okamžitě začaly množit gratulace od nadšených fanoušků i umělců z branže. "Ó mio dio! Vy jste lásky," vzkázala dvojici herečka Aňa Geislerová. "Aaa, moc gratuluji,“ napsala influencerka Gabriela Heclová. Ewa Farna pod snímek poslala snoubencům srdíčko.

Žádost o ruku přišla krátce po narozeninách Kováře, který na sociální síti sepsal dojemný vzkaz, v němž zmiňoval mimo jiné právě svého přítele Miroslava Romaniva.

Příležitost nám dala nešťastná událost

"Nějak si ani nechci připustit, jak šťastný poslední roky jsem. A vy za to můžete taky, oporu mám nejen v přátelích, vztahu a rodině, ale i v úžasné komunitě, kterou mi všechny ty roky jste. Mám lásku, štěstí, zdraví a uvědomuju si, že to není samozřejmé, že každého takového dne, týdne, roku si musíme vážit. Posílám vám všem velkou pusu, objetí, nebo casual bro-fist. A děkuju! 27 and show must go on," napsal Karel Kovář k fotce ze Skotska.

Se snoubencem se youtuber seznámil zcela náhodou díky práci. Kovy měl tehdy dorazit na focení, na kterém měl být Karel Gott, který ovšem bohužel podlehl rakovině.

"Příležitost nám dala nešťastná událost. V časopise, kde Míra pracoval, plánovali focení Karla Gotta, který ale zemřel. Místo něj se rozhodli pro mě. Celý den se fotilo v mých rodných Pardubicích, přičemž Míra dohlížel na styling. A přeskočila jiskra,“ prozradil Kovář v rozhovoru pro Idnes.

Romaniv požádal Kováře o ruku po třech letech vztahu