Podvody Karolíny Krézlové v Survivoru: TV Nova se od nich jasně distancuje

Zdroj: Profimedia

Soutěž Survivor je u konce a vypadnutí účastníci letošního ročníku vypouští po návratu do rodné země opravdu pikantní zákulisní informace. Podle youtubera Filipa Jánoše docházelo ke krádežím jídla, u kterých často asistovala Karolína Krézlová a podobně se vyjádřil i Kristian Kundrata, což vyvolalo různé domněnky. Získali jsme vyjádření od PR oddělení TV Nova které objasnilo, zda je vůbec možné hru takto ovlivňovat.

Kristian Kundrata po svém vypadnutí ze soutěže přišel s poměrně vážným obviněním vůči Karolíně Krézlové. Herečka podle něj údajně měla větší přísun potravin než její kolegové na ostrově. "Byly nějaké domněnky v produkci, že někam chodí a něco si bere. Bylo podezření v produkci, že nehubne tak, jako my ostatní. V lese se pak nacházely krabičky od jídla. Bylo tam nějaké podezření, ale nebylo potvrzené," prozradil Cris v rozhovoru pro Extra.

Ohledně získávání potravin Krézlové prozradil pár detailů i Filip Jánoš alias FiFQo. "Nejvíce ryb jsme ulovili díky Karolíně. Umí španělsky, je to žena. Jednou se stalo, že Karolína vzala síť a vrátila se s obrovskou rybou. Ona dokázala zabezpečit jídlo," sdělil youtuber ve svém videu.

Redakci zmíněného webu pak Filip sdělil, že Karolína dokázala získat od místních rybářů jejich úlovky výměnou za to, že jim údajně ukázala své poprsí. "Jednou jsme ukradli bagetu při cestě na kmenovou radu. Máš v sobě adrenalin, jestli to uvidí produkce. Za to jsou strašné pokuty. Někteří si schovali jídlo z odměn. Balili to do dek a tak. Batohy nám totiž prohledávají. Většina se přežrala tolik, až se z toho pozvraceli. Fakt nám bylo zle a trpěli jsme," svěřil se Jánoš. Podle PR oddělení TV Nova ale o údajném podvádění Krézlové nemá žádné důkazy.

Ve hře se dostala daleko díky herní strategii

"TV Nova nemá žádné důkazy, že by Karolína Krézlová podváděla," vyjádřil se manager Daniel Maršalík a dodal, že úspěchy v soutěži sklízela Karolína Krezlová hlavně díky dobré sociálně hře a dobré fyzické kondici.

"Daleko se dostala díky své hře a herní strategii - správný hráč Survivoru musí dokázat přesvědčit své spoluhráče, aby pro něj či ní nehlasovali, nebo získat individuální imunitu, což se Karolíně v klíčové momenty podařilo. O vašem osudu ve hře, kromě vašeho fyzického kapitálu, rozhodují vaši spoluhráči a sociální hra," říká Maršalík.

"Stejné bude i rozhodnutí o vítězi. Na finálové radě porota svými hlasy určí, kdo je podle nich vítězem letošní série," uzavřel.

Stane se Krézlová vítězkou Survivora? To se dozvíme již brzy