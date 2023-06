Kristelová a Řepka se podělili o detaily svatby: Obřad chytře utajili

Zdroj: Profimedia

Po několika letech jsou konečně svoji. Kateřina Kristelová a její partner Tomáš Řepka se rozhodli stvrdit svou lásku manželským slibem a v naprosté tichosti se před časem vzali. O několik fotografií ze svého velkého dne se podělili na sociálních sítích.

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka prožívají své vůbec nejšťastnější období. Dvojice, která tvoří pár už několik dlouhých let, se rozhodla k velkému životnímu kroku a před oltářem si řekli své „ano”. Nikdo přitom ani netušil, že fotbalista požádal svou partnerku o ruku.

„Rozhodli jsme se, že kromě příspěvku na Instagramu už se nijak více vyjadřovat nebudeme. Svatbu jsme nijak nemedializovali, kdybychom to chtěli, bylo by to jinak. Je to pro nás velmi intimní a chceme si tyto okamžiky nechat jen pro sebe a své nejbližší,” svěřila se moderátorka pro kafe.cz.

Tajný obřad

Tomáš Řepka i Kateřina Kristelová (nyní už Řepková) si své soukromí v posledních letech velmi hlídají. I tak se ale o radostnou novinku podělili na sociálních sítích. Svatbu se jim podařilo skvěle utajit. Jak totiž Kristelová přiznala, ke sňatku už došlo před nějakou dobou. „Potichu a mezi těmi, kteří nás milují, jsme si dali před časem slib,” napsala moderátorka k romantické svatební fotce. „Jsme dva. Dva na všechno, na lásku, na boj i na bolest. Dva na výhry i prohry. Na život i na smrt. Dva,” vyznala ještě city svému manželovi na sociálních sítích.

Životní láska

Společný snímek ze svatby pak sdílel na sociální síti i sám Řepka, který je, jak se zdá, štěstím bez sebe. „Navždycky moje. Někdo, komu můžu věřit. Na sto procent. Nikdy jsem nikoho takového po svém boku neměl. Mám lásku, mám všechno. Paní Řepková,” rozplýval se fotbalista.

Novomanželé se pod svými příspěvky dočkali celé řada gratulací. „To je nádhera. Hezčí zprávu jsem dlouho nečetla. Vy se k sobě tak hodíte! Gratuluju,” napsala například jedna z fanynek Kateřiny Kristelové. A v podobném duchu se nesly i další reakce.