Kateřina Sokolová klofla ženatého pracháče: V minulosti dvakrát zrušila zásnuby

Zdroj: Profimedia

Miss České republiky pro rok 2007 Kateřina Sokolová měla v lásce vždy smůlu, nyní své štěstí ale zkouší znovu. Tentokrát ji uhranul podnikatel Martin Wichterle, se kterým se už několikrát ukázala kráska na i veřejnosti. A to i přesto, že je její milý stále ještě v manželství s jinou ženou.

Modelka Kateřina Sokolová konečně v rozhovoru pro Blesk přiznala, že není single. Její novou láskou je movitý podnikatel Martin Wichterle. O tom, že tato dvojice tvoří pár, se spekulovalo už po předávání cen Český lev, na kterém se ukázali spolu. S pravdou šla ale Kateřina ven až nyní. „Ano, je to partner, jmenuje se Martin. Víc nebudu komentovat,” prohlásila kráska.

Zrušené svatby

Kateřina Sokolová neměla v minulosti štěstí v lásce a už dokonce dvakrát musela sundat zásnubní prstýnek. Jako první ji o ruku požádal podnikatel Pavel Kyllar, ze svatby ale nakonec sešlo a pár šel od sebe. To samé se pak stalo i s pražským radním Michalem Valentou. Ani s tím se totiž před oltář i přes plánovanou svatbu nedostala. Jak je ale patrné, na lásku rozhodně nezanevřela.

Stále ženatý

Pokud by se ale její nynější vztah do budoucna vyvíjel tím nejlepším směrem, bude třeba před případnou svatbou učinit důležitý krok. Martin Wichterle je totiž stále ještě ženatý. „Je to tak, ale je v rozvodovém řízení. Víc se k našemu vztahu nechci vyjadřovat,” prohlásila Sokolová, která je dobře obeznámena s tím, v jaké situaci její partner je.

Úspěšná modelka, která se v posledních dvou letech namísto chození po mole věnuje umění, si k sobě vždy vybírala neméně úspěšné muže. A Wichterle, který pochází ze slavného rodu, rozhodně není výjimkou. Jeho dědečkem byl Otto Wichterle, známý vědec a vynálezce. Martin Wichterle vlastní několik firem a obchoduje v Čechách i ve světě. V roce 2011 magazín Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 3 miliardy korun.