Vztah Marie Rosické a Kazmy: Je z něj hotová, bere ho jako top celebritu

Zdroj: Profimedia

O románku Marie Rosecké a Kamila Bartoškovy alias Kazmy se poprvé psalo už před rokem. Tehdy ovšem oba vztah horlivě popírali. Před pár dny se ale hrdličky procházely ruku v ruce během romantické procházce po centru Prahy.

Nejmenovaný zdroj Expresu před pár dny pořídil fotku Kamila Bartošky po boku influencerky Marie Rosecké. O jejich vztahu se spekulovalo už loni, ani jeden z nich ale informaci nepotvrdil.

Účastnice Like Housu si dokonce u rozhovorů kladla podmínky ohledně svého soukromí, aby nemusela odpovídat na případné dotazy na Kazmu.

"Jsme pouze přátelé," tvrdili ještě nedávno Marie Rosecká a Kazma, ve skutečnosti už jsou prý ale téměř dva roky spolu. Ačkoliv by pro mladou influencercku zveřejnění vztahu skvělé PR, od svého miláčka prý dostala přísný zákaz cokoliv zveřejňovat.

Jsou spolu zhruba dva roky

"Bere ho jako top celebritu v Česku a je z něj hotová," sdělil důvěryhodný zdroj z okolí Marie Rosecké Expresu. "Jsou spolu už zhruba dva roky, ale svůj vztah od začátku drželi pod pokličkou," doplnil informátor, který si nepřál být jmenován.

"Nejprve byli přátelé, pak začali nezávazně chodit na večeře a stalo se z toho něco víc," popsal člověk, který se dobře zná jak s Kazmou, tak s Marii.

Kamil Bartoška předtím randil dlouhých pět let s modelkou Andreou Kalousovou. Do sexy brunetky byl známý vtipálek po uši zamilovaný a ¨dokonce ji požádal o ruku, v roce 2021 se ovšem jejich vztah rozpadl. "Byla jsi celý můj vesmír. Budu na tebe zpovzdálí dávat pozor, dokud to budeš potřebovat," napsal tehdy Kazma na svůj Instagram.

Bartošek je na své soukormí opatrný a Rosecké prý nakázal, aby o něm nemluvila