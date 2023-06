Vémola v Clash of the Stars: Vystrčí po masakru s Kinclem růžky nebo skončí?

Zdroj: Profimedia

V posledních týdnech se začalo ve velkém spekulovat o tom, zda Karlos Vémola ukončí svou kariéru. I on sám přiznal ve svých vyjádřeních, že neví, co dále se sebou. Nyní ho čeká v červenci pro něj již tradiční zápas na Štvanici. Fanoušci očekávají, zda se vrátí ve vítězné formě.

Pokud by i další zápas Vémola prohrál, bylo by na programu dne nejspíše zapřemýšlet o novém směřování kariéry. Jedna pomyslná výzva se vznáší už ve vzduchu. Jedná se o přestup do organizace Clash of the Stars. Jméno Karlose Vémoly je na těchto turnajích často skloňováno.

Kotlár vs. Vémola

Diego Kotlár a Jaroslav Kotlár se pohybují jako zápasníci v Clash of the Stars. Samotný Vémola se byl právě na zápase jednoho z Kotlárů už i podívat. „Já na Jaroslava Kotlára neříkám nic, můžu jen pochválit co dokázal v Clash of the Stars, to nejde nepochválit. Já jsem se tam byl podívat, když nastupoval, tak lidi mu fandili, jak kdyby to byl olympijský vítěz. To prostě bylo nepředstavitelný.“ Pro Kotlára byla pochvala od uznávaného zápasníka naprosto zásadním okamžikem. Video Vémoly sdílel na svých sociálních sítích.

Boj o přezdívku Terminátor?

Do celého příběhu se zapojil i Diego Kotlár. Ten si sebevědomě propůjčil přezdívku Karlose Vémoly Terminátor. „Abyste věděli, teď je ze mě Terminátor. Já jsem Terminátor Diego Kotlár. A nejsem žádné tlusté prase. Já jsem taky dobrej, jako je Karlos Vémola," prohlásil před svým posledním zápasem. „Teď se postavím proti Bendíkovi, toho sestřelím a potom půjdu do OKTAGONu. Rozjel jsem hlavně kondiční tréninky, ale Clashem to určitě neskončí. Karlos Benda pro mě není soupeř, tomu zlomím sanici a z klece ho odnesou na nosítkách. Má levá ruka smrdí nemocnicí, pravá rovnou krchovem. Jdu si pro vítězství a pak půjdu do OKTAGONu.“ Sebevědomé prohlášení Diega Kotlára ztratilo důležitost ve chvíli, kdy jednoznačně prohrál s Karlosem Bendou po pár vteřinách.