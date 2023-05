Survivor: Weimann všechny převálcoval, Kundrata popsal výslech Krézlové!

Zdroj: TV Nova

Letošní ročník Survivoru nabídl celou řadu zajímavých osobností. Plno soutěžících se po účinkování v reality show těší z nově získané popularity. Velkým oblíbencem u fanoušků je i Kristian Kundrata. Tomu soutěž kompletně změnila život. Ostatně stejně jako Tomášovi Weimannovi, který celou soutěž vyhrál.

Sympatický Kristian se po konci reality show rozhodl k velkému životnímu kroku. Svou partnerku požádal o ruku. Jak to tak vypadá, svatba nebude jedinou změnou v jeho životě. Díky svému vystupování v drsné soutěži získal několik zajímavých pracovních nabídek. Nejen o tom se rozpovídal v rozhovoru pro Šíp.

Kristiane, po Survivoru si požádal svou partnerku o ruku. Moc gratulujeme. Přišel tento nápad už na ostrově?

Ano, tento nápad přišel už na ostrově. Dost jsem to tam probíral hlavně s Johankou, Žanetou a Bárou, dokonce jsme probrali i konkrétní nápady. Původní plán byl udělat to v Londýně, milujeme oba Londýn a rádi tam jezdíme. Pak mě napadlo udělat to hned, jak to půjde a Praha je krásné romantické město. Stačilo tedy už jen vymyslet dobrý nápad, koupit prsten a mohli jsme jít do toho! Byl to krásný okamžik a uzavřeli jsme tím naši společnou cestu Survivorem.



Ke komu si měl v soutěži nejblíž? Stýkáš se s účastníky i po konci Survivoru?

V kontaktu jsem nejvíc se Žanetou, ke které mám i nejblíž. Po příchodu z ostrova jsem byl v kontaktu s více méně všemi. K srdci mi přirostla právě Žaneta, Johanka a Andrea. Dobrý vztah mám i s ostatními, vždy si rád popovídám a napíšu s Mattym a Martinem. Rád vždy uvidím všechny, prožili jsme tam přece nejhezčí životní chvíle.

Co ti na ostrově nejvíce chybělo? Na co si se po návratu nejvíce těšil?

Na začátku jsem si myslel, že mi bude nejvíc chybět jídlo. Nemyslel jsem si, že to bude tak těžké, jako to ve skutečnosti bylo. Velmi mi chyběla přítelkyně a rodina. Když je tam člověk zavřený a neví nic o své rodině, plus je psychicky zničený z toho všeho, uvědomí si ty reálné hodnoty života. Uvědomil jsem si hodně věcí a nejvíce jsem se určitě těšil právě na rodinu. Jídlo nebylo pro mě až tak důležité, najedl jsem se dost už po vypadnutí na vile.

V poslední době se hodně řeší podvádění Karolíny Krézlové. Co si o tom myslíš? Mluvil si o tom někdy s Karolínou? Konfrontoval ji někdo z jiných účastníků? Myslíš si nebo víš o tom, že by podváděl někdo další?

Ano, hned když přišla na vilu, jsme se jí ptali. Řekla nám, že nic navíc neměla. Je pravda, že se o tom dost šeptá, ale myslím si, že pravdu ví jen ona. Jestli nějaké jídlo získala, tak je to jen její šikovnost. Nikdo jí na to nepřišel. Pokud ho měla, tak by tím získala obrovskou výhodu.

Co máš nyní v plánu? Kam směřují tvé pracovní kroky? Vznikla už z tvé účasti v Survivoru nějaké nabídka na novou práci?

Ano, mám v hledáčku pár pracovních možností. Všechno jsou to pozice, které by mě opravdu velmi bavily a je to spojené s kamerami, moderováním atd. Mám rád kamery a byl bych nadšený, kdybych mohl dělat práci, která mě baví. Už brzy představím svou kolekci. Miluji módu, mám připravené i vtipné videa. Chtěl bych být zkrátka hodně produktivní, protože mě to baví. Na sociálních sítích jsem po Survivoru dostal množství krásných zpráv, popravdě jsem jich ani tolik nečekal. Jsem za ně nesmírně vděčný. Byl to neskutečně silný zážitek, který doporučuji každému a sám bych to ještě rád jednou zažil.

