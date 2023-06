Internetová senzace Kuchařová versus Brzobohatý nebere konce. Kdo z toho těží?

Zdroj: Profimedia

Válka mezi Miss World z roku 2006 Taťánou Kuchařovou a skladatelem a producentem Ondřejem Brzobohatým nebere konce. Tedy, Ondřej už válečnou sekeru zakopal, přestože ji ani nikdy nevykopal, zato Taťána hází noži a máchá mačetou kde se jen dá. Po těhotenství Agáty Hanychové a milostném dramatu „u Kolečkových“ má tak český internet o další zábavu postaráno.

Ze začátku to vypadalo na převelikou lásku, Táňa si dokonce přidala do svého jména „Gregor“ po vzoru svého manžela, který tak učinil na počest svého dědečka z matčiny strany Andreje Gregora. Po pompézní svatbě, která se konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v pražském Strahovském klášteře a která měla proběhnout v utajení (což se nepodařilo), přišel i pompézní rozvod, který se konal na českém internetu a v utajení rozhodně neprobíhal.

Koš plný špinavého prádla

Těžko říci, co vedlo Taťánu ke krokům, které podnikla pro to, aby svého dnes už ex manžela co nejvíce zostudila a skandalizovala. Možná závist? Ondřej totiž našel štěstí u krásné moderátorky DVTV Daniely Písařovicové. A jak se zdá, nemá nejmenší potřebu prát na veřejnosti špinavé prádlo. Zato Kuchařová ho má plný koš. Tedy, alespoň to tvrdí.

Posledním kouskem, který modelka z koše vytáhla, bylo tvrzení, že se Ondřej rád převléká do ženských šatů, a když se ho mnozí zastali, že to není nic divného ani špatného, tak k tomu tedy ještě přihodila, že ji v tomto převleční nutil k intimnostem. Wow, šokující. Všeho se samozřejmě chytl český bulvár a žádal od obou bývalých milenců vyjádření. Zatímco Ondřej přiznal, že je fanouškem Drag Queen a různých převleků, Kuchařová se (najednou) komentářů zdržela a vzkazy posílala skrze zprostředkovatele. Zároveň také tvrdila, že ona nikdy nikoho veřejně nepoškodila, a to ani svého ex manžela.

Je Taťána Amber Heard?

"Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou. S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat. Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej," sdělila modelka světu na svém Instagramu.



Je jasné, že Česko se má ještě na nějakou dobu čím „bavit“. Kuchařová přichází stále s novými a novými tvrzeními a toho se samozřejmě chytl i slavný glosátor a grafik TMBK. Kuchařovou dokonce v jedné koláži přirovnal k Amber Heard, která se zase dost ostře obouvala do svého ex manžela Johnnyho Deppa.

