Horoskop na rok 2020: Co čeká letos vaše znamení? Přehled pro všechny znamení

Tento rok bude ve znamení nečekaných událostí. U Lvů narozených od 25. července do 3. srpna se budou testovat existující nebo nové vztahy, za což může Uran, planeta neočekávaných událostí, která bude protínat Slunce. „Mohlo by to způsobit třenice ve vztahu nebo ho to dokonce nečekaně ukončit,“ říká Hale. „Alternativně by to mohlo přinést někoho nového do vašeho života. Ale nové vztahy, které začínají tranzitem uranu, mohou skončit tak náhle, jak začaly, a budou muset odolat zkoušce času.“



Venuše vaše znamení rozjasní od 7. září do 2. října, díky čemuž budete magnetičtější pro ostatní. Mars bude v této době ve Vahách, což vám může přinést dobré věci. Ale obrátí se to a od 9. září do 14. listopadu můžete očekávat posun nebo změnu vztahů. Podle Hale mohou nové vztahy, které začínají retrográdním Marsem, nějakým způsobem působit problémy a nejistotu, jestli jsou tím, co opravdu chcete.“