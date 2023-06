Trans hvězda se zastala Kuchařové: Byla jsem s ní na kávě, není to, jak vypadá

Zdroj: Profimedia

Lenka Králová se narodila v mužském těle. Až v sedmatřiceti letech se však rozhodla k životní změně. Z pohledného muže se stala žena. Tyto pocity v sobě měla už od útlého dětství. Králová se dlouhodobě angažuje v hnutí Trans*parent, veřejnosti i politikům přibližuje problematiku trans lidí.

Králová se zná velmi dobře s Taťánou Kuchařovou. Seznámily se nejspíše díky pracovním povinnostem modelky. Miss World je totiž ambasadorkou OSN, jež mimo jiné bojuje proti diskriminaci LGBTQ komunity a nenávistným projevům vůči ní.

Společná káva

V posledních dnech dostává Kuchařová na sociálních sítích neuvěřitelnou vlnu hejtů. Celebrity i obyčejní lidé fandí v rozvodové válce slavnému muzikantovi. Nyní se ovšem ukázalo, že i Taťána má své podporovatele. Zastání našla u velmi překvapivého člověka a to u Lenky Králové. „Jsou to asi dva měsíce, co jsem byla s Taťánou Kuchařovou na kafi. Potřebovala se obyčejně lidsky vypovídat s někým, koho se to téma týká. Vlastně to asi celé bylo něco jako terapie. Díky tomu mám z její strany nějaké střípky do skládačky navíc, které veřejnost nemá, ale které si určitě nechám pro sebe,“ prozradila odhodlaně na Twitteru.

„Samozřejmě mi chybí střípky od pana Ondřeje, ale už teď vám můžu říct, že ta pravda bude daleko složitější, než jak je prezentována.Věřím Taťáně, když říká, že neměla žádný důvod žalobu zveřejňovat a mohla to udělat kdykoli v minulosti. V té žalobě jsou některé velmi nešťastné formulace, to uznávám, myslím si ale, že za nimi stojí spíše právníci a do určité míry i neznalost,“ poodkryla svůj názor na celou kauzu.

„Píšu to sem, protože po dvouhodinovém rozhovoru s Taťánou vím, že si takový lynč nezaslouží. Její motivace byla potřeba udělat tlustou čáru a církevně se rozvést a nechtěla být neupřímná před církví a bohem a vymýšlet si výmluvy,“ dodala na závěr svého příspěvku.

Hrátky na ženu se zvrhly

Jak to tak vypadá, Taťana a Lenka si měly opravdu o čem povídat. Králová v jednom z rozhovorů pro iDnes prozradila, že i ona měla stejnou zálibu jako bývalý manžel Taťány. „Na ženu si časem začala potají i hrát. Objednávala si dámské oblečení z internetu, a když nikdo nebyl doma, zkoušela si ho.“ Po pěti letech tajností se přiznala tehdy ještě jako muž své manželce. „Bála se, aby se mi to nevymklo z rukou. Já jsem ji ale ujišťovala, že nejsem trans. Pořád jsem sama věřila tomu, že je to jen hra,“ dodala. Podobnou scénou si prošla i Taťána s Ondřejem. Ta ho kvůli převlékání do drag queen poslala dokonce k sexuoložce, která měla vyhodnotit to, zda je Brzobohatý homosexuál a jestli je to dědičné. Ondřej Brzobohatý odmítá, že by bylo cokoli v nepořádku a stejně tak se měla vyjádřit i zmíněná sexuoložka. Podle něj se jedná o neškodnou zálibu, která nemá vliv na jeho sexualitu.