Nepřehlédnutelný Beránek řádil ve Varech: Před hotelem se obnažoval

Zdroj: Herminapress

V Karlových Varech nemohl chybět ani nejznámější český sugar daddy Leo Beránek starší. Známý podnikatel a jeho o 43 let mladší partnerka vypadají jak vystřiženi z nějakého amerického filmu. Beránek si potrpí na výraznou image. Jeho styl následuje i jeho drahá polovička Kateřina. Kamkoliv dorazí jsou k nepřehlédnutí.

Na první pohled bylo zdát, že Beránek se svou manželkou nepřijeli do Varů sledovat filmy. Už od odpoledních hodin se procházeli po kolonádě a navštěvovali jeden bar za druhým. Letos se ovšem barové tažení neslo v klidném duchu oproti roku 2021. Tehdy fotografové načapali Beránka staršího ve velmi nelichotivé situaci. Drobňoučká Kateřina musela svého zcela opilého partnera doslova odtáhnout na hotel.

Cirkusové outfity

Letošní rok byli nepřehlédnutelní také. Tentokrát přilákali pozornost svými křiklavými outfity. Manželé mají na oblékání stejný vkus, dokonce to vypadá, že se shodnou i v oblibě opalování. Jejich velmi opálenou pleť doplnili o světlé outfity, Beránek přidal výraznou květinovou košili a stali se tak naprostou atrakcí na karlovarské kolonádě. Dokonale sladění tak vyráželi na jeden večírek za druhým. Když zrovna nebyla nějaká společenská akce, přesouvali se od restaurace k restauraci a popíjeli víno. Čas od času se k nim přidala i nějaká ta velmi mladá a pohledná kamarádka Kateřiny.

Rozverný Beránek se s Kateřinou oženil minulý rok v Las Vegas. Pohledná brunetka prozradila po svatbě v jednom z rozhovorů pro Expres, že by chtěla děti. „Po svatbě jsou vždycky děti, u nás je všechno tak přirozené, klidně pět dětí,“řekla překvapivě. Po letošní návštěvě Karlových Varů to ovšem nevypadá na to, že by se pár který miluje zábavu, chystal usadit u plenek a přebalování.

Svlékací párty

Jeden karlovarských z večírků zakončili dost zajímavým způsobem. V dobrém rozmaru dorazili před hotel, kde rozjeli pořádnou svlékací párty přímo na ulici. Kateřina byla až tak rozdivočená, že skoro neudržela ňadra ve svých mini šatech. Spontánní večírek před hotelem si užívala s lahví vína v ruce. Značně alkoholem posilnění Beránkovi se začali objímat, pusinkovat a svlékat vzájemně s partou přátel.

Kontroverzní podnikatel si život užívá plnými doušky. Za to jeho syn hvězda reality show Hotel Paradise sedí ve vězení. Příští rok by se měl dostat na svobodu po šesti letém trestu. Za mříže se dostal kvůli dvoum napadením během pěti dnů. Beránek svého syna ve vězení pravidelně navštěvuje a je mu oporou. Je tak zcela možné, že příští rok budou na kolonádě ve Varech řádit Beránkové dva!