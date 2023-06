Z Leoše Mareše zprvu nadšení nebyli: U rodičů Moniky se moderátor musel snažit

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš a jeho manželka Monika oslavili už osmileté výročí svého vztahu a na první pohled je zřejmé, že jsou do sebe stále zamilovaní tak jako kdysi. Když se v roce 2015 poprvé setkali, okamžitě si padli do oka a už zanedlouho tvořili pár. Ale zatímco Monika prožívala chvíle velkého štěstí, její rodiče z moderátora moc velkou radost neměli.

Leoš Mareš a jeho krásná manželka Monika jsou spolu už dlouhých osm let. Při příležitosti oslav tohoto výročí moderátor na sociální síti sdílel krásné společné video, které manželé natočili už před několika lety a na kterém se k sobě láskyplně tisknou. „13. června 2015. 8 let, 96 měsíců, 2922 dní,” napsal k příspěvku a za text ještě připojil červené srdce. A podobný příspěvek sdílela i sama Monika.

Nikdo na nic netlačil

Dnes jsou Monika a Leoš Marešovi právem považování za jeden z nejkrásnějších a nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. A to i přesto, že na úplném začátku jejich vztahu ani jeden z nich po lásce netoužil. Oba totiž zrovna vyšli z nevydařených vztahů.

„Oba jsme byli po rozchodu v takovém tom útlumu, kdy nikoho nehledáte a lížete si rány. A vnímáte jen věci, které vám dělají dobře a ostatním se moc nezabýváte. Povídali jsme si a bylo to příjemné,” vyprávěla před časem Monika Marešová v rozhovoru pro iDNES. Možná právě proto ale všechno dopadlo, jak nejlépe mohlo. „Nic jsem s ním neplánovala a on si nic neplánoval se mnou. Když o někoho usilujete, máte sklon přehrávat a dělat se lepší. A to jsme nedělali,” dodala ještě.

Rodiče radost neměli

Z příjemného povídání a setkávání se se stal brzy plnohodnotný vztah a Monika a Leoš se do sebe bláznivě zamilovali. Jak ale Monika přiznala, její rodiče tehdy z jejího nového vztahu tak docela radost neměli. „Měli starost. Co si budeme povídat. V té době měl za sebou už pár skandálů, byl ženatý a měl dvě děti. Leoš má ale takovou pověst, že vás pak mile překvapí,” prozradila tmavovlasá kráska.

Nakonec se dvojice po třech letech randění v roce 2018 vzala a vydali se na společnou životní cestu. Po čtyřech letech na světě přivítali svou dceru Alex.