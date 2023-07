Tři svatby a dvě nevěry: Bouček našel štěstí až u mladičké finalistky MISS

Zdroj: Herminapress

Moderátor Libor Bouček oznámil na filmovém festivalu v Karlových Varech velmi osobní novinku. S manželkou Gabrielou čekají druhého potomka. Štěstí našel Bouček až na třetí pokus. Jeho první chotí byla slovenská moderátorka Marianna Ďurianová a druhou právnička Jana Hlaváčková.

Až se současnou manželkou založil Bouček rodinu. K synovi Albertovi tak zanedlouho přibude další ratolest. O novinku se slavný pár podělil na sociálních sítích, prostřednictvím fotografií časopisu Esquire. Rostoucí bříško půvabné Gabriely zachytil na stylových černobílých fotografiích Benedikt Renč.

Parohy a láska z práce

Osudové ženy Libora Boučka se s ním nepáraly. Na opravdovou lásku si musel zkušený moderátor počkat. Velkou ránu dostal od své první manželky Marianny. Slovenská moderátorka mu pět měsíců po svatbě nasadila parohy. Po rozvodu se dal dohromady s právničkou a tenistkou Janou, kterou si vzal na Cookových ostrovech. Ani pompézní veselka jim nezaručila šťastný konec. Po sedmi letech vztahu se rozvedli. I v tomto případě se šuškalo o tom, že si Jana našla milence. Bouček sám dlouho nezůstal. Když byl pracovně na soustředění finalistek Miss na Filipínách, zamiloval se do jedné z účastnic. Vyvolenou se stala právě jeho současná žena a nastávající dvojnásobná maminka Gabriela.

Tajnosti až do konce

Soukromí si Bouček velmi dobře střeží. Na své sociální sítě dává zpravidla jen velmi málo příspěvků. Často se jedná o kometář k nějaké životní situaci, nebo události, která zrovna ve společnosti rezonuje. I když se manželům Boučkovým první těhotenství podařilo utajit až do samotného konce, nyní šli s pravdou ven. Druhé těhotenství už naznačovaly třpytivé, přiléhávé šaty, které si Gabriela oblékla na červený koberec ve Varech. Právě poté, co vynesla tento outfit, přišla řada dotazů na druhé těhotenství. „Bylo to tak očividné a těch otázek směřovalo tolik, že jsme se rozhodli oznámit to společně. Fotograf Benedikt Renc udělal skvělé fotky, tak abychom nemuseli odpovídat jednotlivě, udělali jsme to takhle,“ prozradil u svého příspěvku Bouček. Z jeho slov je ovšem cítit, že by byl nejraději kdyby i druhé těhotenství utajili až do porodu.

Starosti o těhotnou Gabrielu

V emotivním vyjádření moderátor naznačil, že na druhém těhotenství pracovali delší dobu. „Ten přívlastek požehnaný se k tomu stavu hodí zcela. A naprosto. Cesta k němu je obtížná, nejistá, často bolestivá, sužující, plná otázek, ale dostanete-li se k cíli, je odměnou neopakovatelná radost a za ní to nejkrásnější, co člověk může dostat. Pokračovatel či pokračovatelka. Je opravdu požehnáním se do toho stavu dostat a jsme šťastni, že ho prožíváme znovu. Cesta k němu není vždy snadná, ale nesmí se vzdát,“dodal tak odvahu dalším párům. Na závěr prozradil, že se potomka dočkají na přelomu roku.