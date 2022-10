Největší milovníci zvířat podle horoskopu: Kdo by si doma mohl otevřít útulek?

Zdroj: Profimedia

Jestli se na ulici rozběhnete za každým pejskem a máte chuť si domů vzít i opuštěné koťátko, je možné, že to máte zkrátka předurčeno vaším datumem narození. Pár znamení dává zvířatům dokonce přednost před lidmi.

Beran

Lidé narození ve znamení Berana mají raději zvířata než lidi. Za každým pejskem na ulici se otočí, hladí si je a mluví na ně. Pejskové si je omotají jednoduše kolem prstu.

Panna

Panny jsou největší milovníci zvířat. Společnost zvířat Panny přímo vyhledávají, cítí se s nimi v bezpečí. Když si nějaké zvíře pořídí, tak ho perfektně vycvičí. Poslušnost zvířete je pro ně velmi důležitá.

Rak

Rakům je jedno o jaké zvíře se budou starat, hlavně když nějaké budou mít. Mohou mít klidně akvarijní rybičky a budou šťastní. Zvířata zahrnují stejnou láskou jako lidi.

Býk

Býci mají velmi silný smysl pro zodpovědnost. Často tak mazlíčkům obětují veškerý volný čas. Zvířata si nejčastěji pořizují v momentě, když jsou single. Vyplní s nimi veškeré volné chvíle.

Ryby

Ryby milují péči o své blízké. Starají se o děti, zvířata, zkrátka o všechny bezbranné tvory. Svou péči a domov by nejraději poskytly každému nemilovanému.

Blíženci

Zvířata Blížence moc nezajímají. Milují se jít podívat do zoo, domů by si ovšem žádné zvíře nepořídili. Pokud už by si nějaké zvíře pořídili, byl by to pes aktivní rasy.

Lev

Lidé narození ve znamení Lva nemají nějaký extra silný vztah ke zvířatům. Patří mezi časté chovatele koní, považují je za majestátní a hodné obdivu.

Váhy

Váhy milují všechno krásné. Mezi zvířaty je fascinují hlavně exotičtí tvorové. Rádi se zajdou do zoo na tyto zvířata podívat, v soukromí si ovšem užívají volnost. S touto vlastností se pořízení vlastního zvířete rozhodně neslučuje.

Štír

Jedni z největších milovníků zvířat a hlavně pejsků jsou Štíři. Kvůli své komplikované povaze hledají u němých tváří útěchu. Často se zvířaty traví veškerý volný čas.

Střelec

Střelci souzní s přírodou a vším živým. Domácí mazlíčci jsou pro ně vším. Lidé narození ve znamení Střelce často přispívají útulkům a dalším organizacím, které pomáhají opuštěným zvířatům.

Kozoroh

U Kozorohů rozhodně nehledejte zvířata. Milují totiž řád a pořádek, domací mazlíček by jim narušil jejich naklizenou domácnost. To ovšem neznamená, že je nemají rádi. Na návštěvě nebo v zoo si jejich přítomnost užijí.



Vodnář

Vodnáři zvířata milují. Často bývají dokonce vegetariáni. I kosmetiku si pořizují zásadně netestovanou na zvířatech. V jejich domácnosti většinou žádné nenajdete, a to hlavně kvůli tomu, že milují cestování. Zvířata by je svazovala doma.

