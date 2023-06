Jednou to bude jeho, i kdyby nechtěl: Bílá o obrovském dědictví pro syna Filipa

Zdroj: Profimedia

Cesty osudu jsou opravdu nevyzpytatelné. V tom dobrém se o tom přesvědčila Slavice Lucie Bílá a jedna z nepopulárnějších našich kapel – Čechomor. A samozřejmě i jejich příznivci, protože zmínění umělci spojili své síly a připravují Letní Kooperativa Tour, v jehož rámci vystoupí na stejném pódiu, a to v červnu na Závodišti ve Velké Chuchli a v srpnu v Jindřichově Hradci, ve Strážnici a nakonec v Jihlavě. A v čem jsou ony cesty nevyzpytatelné, na to Šípu odpověděla zpěvačka na nedávné tiskové konferenci k chystaný vystoupením. Promluvila mimo jiné i o svém synovi.

„Hodně ráda musím z vlastní zkušenosti potvrdit, že nejen třeba vztahy, ale v našem případě i netradiční a dobré nápady, mohou vzniknout na nejrůznějších místech. Konkrétně to zmiňované naše propojení se ukulo při zcela náhodném setkání před dvanácti lety na benzínové pumpě a naši příznivci se mohou těšit, sice trošku se zpožděním, na naše letošní letní samostatná vystoupení a samozřejmě i na exkluzivní společné hraní a prozpěvování.“

Pro řadu vašich příznivců to bude určitě nemalé překvapení, že jste s Čechomorem spojila síly. Co rozhodlo o tom, že kromě samostatných koncertů si zazpíváte i s touhle kapelou?

„Tvorba Čechomoru je pro mne pohlazením po duši. Mám ráda jejich milou a laskavou muziku a také to, jak prostřednictvím lidových písniček vyjadřují lásku k zemi, v níž se narodili, žijí a koncertují, a v tom jsme si hodně podobní, takže vůbec nebyl problém tuhle spolupráci přijmout a hrozně moc se na naše koncerty těším. Naše společné dvojkoncerty jsme začali chystat už před koncem loňského roku a musím přiznat, že jsem z našich zkoušek nadšená. Jde o celkem netradiční, ale krásné spojení.“

A úplně stejně s oním těšením se na společná vystoupení jsou i „čechomoráci“, nebo je to jinak? Jak došlo k tomu, že jste ukuli společné pikle, tedy letní tour, pěvče a kytaristo kapely Františku Černý?

Bílá chystá překvapení

„Letos slavíme pětatřicáté výročí Čechomoru, což je pro nás hodně významné jubileum a tyhle půlkulatiny chceme oslavit velkolepě a s plnou parádou. A s kým jiným, než s Luckou, s níž jsme si to slibovali řadu let a samozřejmě i s našimi příznivci a fanoušky. Nejprve jsme si mysleli, že uděláme dvě až tři písničky, ale opak byl pravdou a připravili jich o dost víc, snad nějakých šestnáct, takže teď společně zkoušíme a rozhodujeme se, které na koncertech zahrajeme. No, přijďte a uvidíte a uslyšíte, ten konečný výběr nebude asi jednoduchý.“

Současnou jistotou je, že chybět na společném vystoupení nebudou známé lidové melodie, jako třeba píseň „Ej, lásko, lásko“, která je pro Lucku Bílou srdeční záležitostí. Pozvolna tedy v téhle partičce vzniká něco, co není pro zlatou slavici úplně typické a co se v její kariéře ještě neobjevilo. Tak se těšme na léto a koncerty, které budou bezesporu ozdobou letních podvečerů.

Rozhovor vznikal v prostorách jejího divadla, kde pracuje s částí rodiny. „Je to rodinné divadlo. Pracuje tu můj bratr, je provozním ředitelem a můj syn se tady stará o techniku,“ objasnila. Na otázku, zda její divadlo zdědí jednou syn Filip, řekla, že mu ani nic jiného nezbyde. „Bude to jednou jeho, i kdyby nechtěl. Zkouší si techniku, bude se starat i o vizuální představení. Jednou to musí převzít,“ myslí si. Filip je sice dospělým mužem, ale Bílá se o něj velmi ráda stará. „Nosím mu svačiny. Dneska jsem mu domluvila kadeřníka. Vážím si ho jako člověka,“ dodala zpěvačka pro Vlastu.

Zdroj: Vltava Labe Media