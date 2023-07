Lucie Šafářová si umí zjednat pořádek: Svěřila se, co ji spolehlivě donutí řvát

Zdroj: Profimedia

Tenistka Lucie Šafářová a její manžel Tomáš Plekanec na první pohled působí jako ti nejusměvavější lidé na planetě. Je ale pravdou, že i jim někdy sleze úsměv z tváře. I když si většinu času snaží zachovávat maximální klid, čas od času přijde chvíle, kdy se vytočí doběla.

Lucie Šafářová a její manžel Tomáš Plekanec tvoří pár už několik dlouhých let. Mají dvě děti a dle fotek na sociálních sítích působí jako ta nejšťastnější rodina. A tou dle všeho také jsou. I když je pravda, že ne vždycky je u nich doma všechno zalité sluncem.

Děti jim chvílemi dávají zabrat

V rozhovoru pro iDNES manželé prozradili, že mají díky sportům, kterým se věnovali, dostatečně vycvičenou psychiku a jsou tak odolní vůči stresu a jen tak je nic nerozhází. I přesto ale jejich pohár trpělivosti čas od času přeteče. „Máme mezi dětmi dva a půl roku a je to docela jízda. Hlavně dcera je éro. Takže když už křičím, tak na děti. Jinak naštěstí není důvod,” přiznala Lucie Šafářová, přičemž ji její manžel doplnil, že to má naprosto stejně.

Jinak ovšem v jejich domácnosti vládne maximálně pohoda. Děti manželům dělají samou radost, když zrovna nezlobí, a Lucie a Tomáš jsou do sebe stále až po uši zamilovaní. Za tím možná stojí i to, že si ze sebe navzájem umí udělat legraci a šibalsky se popichují. Hlavně ve sportu, ale i v životě.

Hází vinu na manžela

Před časem například Lucie napsala na svůj Instagram, že je její manžel Tomáš sběračem kilometrů, protože vždycky někde zabloudí. Hokejista ale vše uvedl na pravou míru a prozradil, že tím, kdo si často na cestách neví rady, je právě Lucie.

„Ona to na mě svádí! Lucka totiž někde zabloudí, porůznu to objíždíme a nakonec já musím zařídit, abychom se vraceli tou správnou cestou. Takže takhle sbíráme kilometry. A vina pak samozřejmě padne na mě. Ale co, já už jsem zvyklý,” smál se Plekanec, který pak ještě dodal, že kdyby si chtěl podobným stylem vystřelit z manželky, bude oheň na střeše.

„Když si z ní chci tímto způsobem udělat legraci, moc se jí to nelíbí, tak si dávám pozor. Ale občas něco proběhne, to já zas neodolám,” prohlásil.